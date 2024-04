Premier FIFA Fan Festival en Coupe du Monde Féminine

La FIFA a confirmé que les neuf villes hôtes de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™ accueilleraient un FIFA Fan Festival. C’est la première fois que des FIFA Fan Festivals seront mis en place lors de la compétition phare du football féminin, conformément à la volonté d'en faire le tournoi des premières. L’accès aux FIFA Fan Festivals sera gratuit, et tous leurs visiteurs pourront s’y donner rendez-vous afin de profiter ensemble d’une offre formidable comprenant football, musique live, divertissements, culture locale, cuisine et jeux. Les supporters pourront bien entendu y suivre les rencontres de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ sur grand écran.

Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA, a déclaré : "Que vous soyez un supporter inconditionnel ou un néophyte, le FIFA Fan Festival offre un formidable espace de loisirs qui rassemble les gens au-delà du football." "Nous devons rendre le football véritablement mondial, accessible et inclusif ; et de tels évènements offrent l’opportunité de vivre le football d'une nouvelle manière dans un environnement festif." Un FIFA Fan Festival sera installé dans chaque ville hôte à différentes dates au cours de la compétition (20 juillet - 20 août 2023). Afin d’offrir la meilleure expérience possible aux visiteurs, chaque Fan Festival s’adaptera au climat local, aux jours de match et aux heures de coups d’envoi.