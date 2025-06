Plusieurs marques d’hygiène personnelle du groupe Unilever désignées Sponsors Officiels

La FIFA a annoncé aujourd’hui que des marques d’hygiène personnelle d’Unilever, notamment Rexona, Dove, Lifebuoy et Lux, seront Sponsors Officiels de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™. Ce partenariat historique courra jusqu’en 2027 et comprendra la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et les FIFAe Finals. C’est la première fois que la FIFA s’associe à des marques d’hygiène personnelle dans les domaines du football féminin, masculin et de l’eSport FIFA. Dans le cadre de cet accord, la FIFA et Unilever collaboreront au Programme de Développement du Football Féminin. Lancée en 2020, cette initiative vise à offrir davantage d’opportunités aux femmes et aux jeunes filles et à soutenir la croissance continue du football féminin dans le monde. Outre l’apport d’un soutien financier et humain, Unilever contribuera à la création de programmes de développement à même de tirer profit de l’engouement actuel pour le football féminin. Avec un public estimé à deux milliards de personnes, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ s’annonce comme le plus grand événement sportif unidisciplinaire féminin au monde. La FIFA attend 1,5 million de spectateurs au cours des 64 rencontres de la compétition, soit autant d’opportunités d’attirer les femmes et jeunes filles vers notre sport. La collaboration avec Unilever s’appuiera sur des projets existants de ses marques dont le but est d’influencer positivement les communautés. Le programme Breaking Limits de Rexona, par exemple, finance les initiatives sportives locales et aide les jeunes à surmonter les obstacles liés à la pratique d’une activité sportive. Quant au projet Dove pour l’estime de soi, lancé en 2004, il a inspiré plus de 94 millions de jeunes, notamment des jeunes filles, à accepter davantage leur corps. Impliqué dans le football de base comme dans les compétitions phares de la FIFA, Unilever aura l’occasion d’offrir aux supporters un total de 80 000 coffrets-cadeaux contenant des produits de soins personnels de ses marques lors des différents événements de la FIFA au cours des prochaines années. Fabian Garcia, Président de la Division Hygiène Personnelle d’Unilever, a déclaré : "Grâce à notre engagement dans le cadre de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, nos marques toucheront un large public déjà intéressé. Il s’agit d’une excellente occasion d’attirer toujours plus d’amateurs de football féminin vers ces marques, de démontrer leur pertinence et de renforcer leur réputation, tout en défendant l’égalité des sexes dans le sport et en soutenant les générations futures d’athlètes féminines."