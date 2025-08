Les billets de nouveau en vente à compter du 11 avril !

À un peu plus de 100 jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023™, nous avons le plaisir de vous annoncer que la phase de vente de dernière minute débutera le mardi 11 avril. Les supporters qui souhaitent anticiper cet événement peuvent ouvrir un compte de billetterie FIFA. Les ventes débuteront à midi AEST, 14h NZT et 4h00 CET mardi prochain. Pour en savoir plus sur la billetterie, rendez-vous sur FIFA.com/tickets. Près de 650 000 billets pour les 64 matches programmés en Australie et en Aotearoa Nouvelle-Zélande ont déjà trouvé preneur depuis le lancement de la première phase de vente, en octobre 2022. De nombreux supporters ont choisi de commander au plus vite pour ne pas risquer d’être déçus.