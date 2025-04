La FIFA dévoile l’uniforme des volontaires

La FIFA a dévoilé ce 17 mai 2023 l’uniforme officiel qui sera porté par près de 5 000 volontaires durant la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™. Dessiné par adidas, il reprend les couleurs vives qui figurent sur la marque de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, ainsi que sur la majorité des visuels de la compétition. Ce vêtement chamarré contribuera à la cohérence visuelle sur l’ensemble des sites du rendez-vous mondial : stades, terrains d’entraînement et autres installations. L’uniforme doit aussi susciter un sentiment de fierté et d’appartenance chez les volontaires, qui seront une fois de plus appelés à jouer un rôle essentiel en juillet et août prochains, dans l’organisation du plus grand événement sportif féminin de la planète. Dave Beeche, Directeur Général de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, ne cache pas son enthousiasme : "Nos 5 000 bénévoles vont apporter de la vie et de la couleur aux neuf villes hôtes et dix stades de la Coupe du Monde Féminine grâce à ces magnifiques uniformes. Tous ceux qui les ont vus ont été conquis." "Les volontaires sont les forces vives de toute grande compétition sportive et il ne fait aucun doute que leur contribution à cette édition 2023 sera incommensurable. adidas est partenaire de la FIFA depuis 1970. Une fois de plus, la marque va offrir aux volontaires un uniforme qu’ils seront fiers de porter et qui leur assurera un confort maximum, par tous les temps." Fonctionnel et aisément identifiable, le vêtement est conçu pour s’adapter à tous les genres et tous les âges. Tous les modèles sont unisexes afin de mieux répondre aux engagements de la FIFA en matière d’inclusion. La "tenue" des volontaires se compose de 13 articles : chaussures, blouson ou veste courte, veste de pluie, bonnet, sweat à capuche et sac à dos, entre autres. Toutes les combinaisons d’accessoires ont été envisagées. En outre, l’uniforme a été pensé de façon à protéger ceux qui travaillent en extérieur.