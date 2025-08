La chanson officielle Do It Again, par BENEE et Mallrat, est maintenant disponible

Do It Again, la chanson officielle de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ interprétée par BENEE et Mallrat, est désormais disponible sur toutes les principales plateformes musicales.

Cette collaboration entre deux artistes des pays hôtes – la Néo-Zélandaise BENEE et l’Australienne Mallrat – symbolise à merveille les valeurs d’unité, de célébration et d’autonomisation véhiculées par la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

Le duo est parvenu à créer un hymne qui fera sans doute danser les supporters et supportrices du monde entier tout au long de la compétition.

Do It Again est également appelée à devenir un élément indissociable d’une étape importante dans l’histoire du sport féminin : la Coupe du Monde Féminine 2023 s’apprête en effet à battre un record d’affluence pour un événement sportif féminin unidisciplinaire.

Plus de 1,1 million de billets ont déjà été vendus et des fans de plus de 150 pays différents se rendront prochainement en Australie et en Aotearoa Nouvelle-Zélande, transformant ce rendez-vous en une célébration véritablement mondiale du football féminin.

Dans moins d’un mois, BENEE et Mallrat seront sur la scène de la cérémonie d’ouverture de cette neuvième édition de la Coupe du Monde Féminine, prévue le 20 juillet à l’Eden Park d’Auckland / Tāmaki Makaurau. Les deux femmes interpréteront bien évidemment Do It Again pour lancer la compétition de la plus belle des manières, juste avant le premier match sur le terrain entre la Nouvelle-Zélande et la Norvège, championne du monde en 1995.

Des billets de match individuels sont encore disponibles à partir de AUD/NZD 20 pour les adultes et AUD/NZD 10 pour les enfants, des tarifs permettant de faire de la Coupe du Monde Féminine 2023 un événement abordable les familles.

Pour les personnes souhaitant profiter d’une expérience encore plus extraordinaire, des formules hospitalité (avec billets de match) sont également en vente sur FIFA.com/hospitality.