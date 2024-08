L’Australie et la Nouvelle-Zélande hôtes de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™

Après le succès retentissant rencontré par la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019™ en France et conformément à la décision unanime prise par le Conseil quelques semaines plus tard, l’édition 2023 de la compétition phare du football féminin sera la première à réunir 32 équipes. Elle sera également la première à être organisée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande, dans deux confédérations qui plus est (AFC et OFC).