Publication de la liste des arbitres et arbitres assistantes pour Inde 2022

La Commission des Arbitres de la FIFA a communiqué la liste officielle des arbitres qui officieront lors de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022™. Quatorze femmes arbitres, 28 arbitres assistantes, trois arbitres de réserve et 16 arbitres vidéo se chargeront ainsi de la bonne tenue des matches. "Nous sommes ravis du retour de la Coupe du Monde Féminine U-17 après une pause de quatre ans due à la pandémie de Covid-19. L’impatience est donc de mise avant cette compétition importante en Inde au mois d’octobre. En termes d’arbitrage, il s’agit bien sûr d’une étape importante de la préparation des candidates et candidats pour la Coupe du Monde Féminine 2023", a expliqué Pierluigi Collina, le Président de la Commission des Arbitres.

"Comme nous l’avons déjà plusieurs fois répété, notamment à l’occasion de la nomination des arbitres pour d’autres compétitions de la FIFA, notre objectif est toujours de parvenir à une homogénéité et une cohérence accrue des décisions. Nous sommes convaincus que nos arbitres pourront acquérir une expérience précieuse pour la compétition phare du football féminin l’an prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande", a-t-il ajouté. "La Coupe du Monde Féminine U-17 nous permettra de tirer des enseignements importants concernant les qualités des arbitres. Nous sommes également heureux du recours à l’assistance vidéo à l’arbitrage, une première dans une Coupe du Monde Féminine U-17. Cet événement sera une nouvelle opportunité de constater les compétences des arbitres vidéo choisis et de poursuivre la formation de nos femmes arbitres vidéo dans le cadre du projet ‘En route pour Australie / Nouvelle-Zélande 2023’ ", a pour sa part indiqué Kari Seitz, Directrice du Département de l’Arbitrage Féminin de la FIFA. La Coupe du Monde Féminine U-17 aura lieu dans les villes de Bhubaneswar, Goa, et Navi Mumbai du 11 au 30 octobre prochain. La finale sera disputée au DY Patil Sports Stadium de Navi Mumbai. Pour de plus amples informations concernant la Coupe du Monde Féminine U-17 2022, rendez-vous sur FIFA+.