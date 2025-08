Présentation de Al Hilm, le ballon officiel du dernier carré

Nous avons le plaisir de vous présenter Al Hilm, le ballon officiel du dernier carré de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, qui est dévoilé ce 11 décembre 2022 par adidas. Al Hilm (en arabe, le rêve) prend la suite d’Al Rihla (en arabe, le voyage), utilisé jusque-là dans tous les matches de la compétition. Ce ballon de pointe inclut notamment la technologie inédite du "ballon connecté", comme Al Rihla, qui aide les arbitres depuis le début de la compétition à statuer de façon plus précise et plus rapide sur les faits de match. Couplée aux données sur la position des joueurs, cette innovation offre aux arbitres vidéo des informations en temps réel qui optimisent la prise de décisions et l’expérience supportariale. Elle alimente notamment le système semi-automatisé de détection du hors-jeu en associant les données du ballon envoyées par le capteur d’unité de mesure inertielle et l’intelligence artificielle, ce qui lui permet d’indiquer le moment exact où le ballon est joué lors de situations de hors-jeu limites. Johannes Holzmüller, Directeur de la Sous-Division Innovations Technologiques du Football de la FIFA, a déclaré : "adidas a mis un nouvel ensemble de données à la disposition des arbitres vidéo via le développement de la technologie du ballon connecté. Ces données ouvrent de nouvelles perspectives de narration des grands moments de la compétition". Le choix des composants utilisés dans le ballon a été fait en fonction de critères environnementaux. Ainsi, Al Hilm est le premier ballon du dernier carré d’une Coupe du Monde de la FIFA utilisant exclusivement des encres et des colles à l’eau. Quant au design, où prédominent des teintes dorées et des motifs triangulaires, il s’inspire des étendues désertiques de la région de Doha, de la couleur du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA et du drapeau qatarien. "En traversant le ciel de Doha, l’éclat d’Al Hilm mettra en avant la formidable capacité de rassemblement des peuples qu’offre le sport, notamment le football. Des millions de personnes du monde entier seront ainsi réunies par leur passion du football. Nous souhaitons la meilleure des chances à toutes les équipes prenant part aux derniers matches de la compétition la plus prestigieuse du football", conclut Nick Craggs, Directeur Général d’adidas Football.