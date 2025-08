Wanchope et Gardner s'attendent à une nouvelle donne pour la Concacaf

Paulo Wanchope et Ricardo Gardner étaient à Zurich pour le Tirage au Sort préliminaire de la Concacaf

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sera la première à compter trois pays hôtes

Le Canada, le Mexique et les États-Unis seront trois des huit nations de la Concacaf potentiellement présentes au tournoi final

L'élargissement de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ à 48 équipes et l'organisation du tournoi dans la région Concacaf apporteront d'énormes avantages à l'ensemble de la confédération, selon Paulo Wanchope Watson et Ricardo Gardner. Les deux FIFA Legends étaient présentes pour assister au tirage au sort préliminaire de la Concacaf pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, ce tirage ayant lieu au siège de la FIFA à Zurich, en Suisse.

L'évènement revêtait une importance particulière pour toutes les nations de la Concacaf, car l'édition 2026 verra jusqu'à huit nations de la confédération participer à la phase finale. Le Canada, le Mexique et les États-Unis seront les hôtes de l'édition 2026, les trois nations étant assurées de participer à la compétition.

Le tournoi passant pour la première fois de 32 à 48 équipes, la Concacaf ne sera jamais autant représentée dans la compétition. Les places supplémentaires disponibles seront cruciales pour le développement du football dans la région, selon Wanchope.

"La donne change pour la région, car cela augmente le niveau de compétition et nos chances de participer au tournoi", explique l'icône costaricienne au micro de FIFA.com/Inside. "Comme je l'ai toujours dit, le football est une force extrêmement puissante qui peut toucher les masses et marquer la société." "La motivation des jeunes de la région à l'idée de pouvoir participer à la Coupe du Monde s'accompagnera de l'arrivée de nouveaux sponsors qui apporteront leur soutien aux équipes nationales et aux projets de développement des talents. L'élargissement de la Coupe du Monde est une excellente initiative de la part de la FIFA."

Une Coupe du Monde de la FIFA™ est quelque chose que connaît bien Wanchope, lui qui a participé à l'évènement à trois reprises avec le Costa Rica. Il a marqué lors des éditions 2002 et 2006 avant d'occuper le poste de sélectionneur adjoint lors de la fameuse épopée des Ticos jusqu'en quart de finale de Brésil 2014™. "L'ambiance va être survoltée non seulement au Costa Rica, mais dans toute l'Amérique centrale en raison de la proximité des États-Unis, du Mexique et du Canada. Le faible décalage horaire permettra également aux Costaricains de se plonger dans le tournoi. Nous espérons que cette Coupe du Monde de la FIFA sera inoubliable et nous pensons que ce sera le cas."

En plus des places supplémentaires garanties pour la phase finale, deux équipes participeront à des barrages inter-confédérations et auront peut-être la chance d'obtenir à leur tour leur sésame. Les huit places potentielles dont dispose la Concacaf représentent le double de celles dont disposait la région pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, le tirage au sort préliminaire de la Concacaf constituant la première étape de la longue et sinueuse route vers la qualification.

Ces nouvelles possibilités de qualification, selon la FIFA Legend Ricardo Gardner, donneront un coup de fouet à la motivation de nombreuses nations de la région.

"Je suis très heureux que notre région puisse bénéficier de cette opportunité. Cela donne aux gens un peu plus de matière à rêver," analyse Gardner. "Dans notre région, il n'est pas toujours facile d'obtenir sa qualification. Alors le fait d'avoir ces places et d'avoir plus d'équipes impliquées est une chance merveilleuse pour les joueurs d'aller au bout de leurs rêves." Gardner est un héros dans sa Jamaïque natale, avec laquelle il a disputé la seule Coupe du Monde de la FIFA à laquelle le pays a pris part, en 1998. "L'ambiance sera extraordinaire. La ferveur monte d'un cran à chaque Coupe du Monde. Le fait qu'elle se déroule dans notre région, avec trois pays différents, cela va apporter quelque chose de nouveau. C'est la première fois que cela se produit, alors je pense que ce sera très intéressant. J'attends ça avec beaucoup d'impatience et je suis heureux que notre région ait cette opportunité. C'est énorme pour nous."