Le football ouzbek entre dans une nouvelle ère

L’Ouzbékistan accueille des matchs des FIFA Series 2026™ qui mettront aux prises l'hôte, le Gabon, le Venezuela et Trinité-et-Tobago

« Un véritable festival de football pour nos supporters », déclare Ravshan Irmatov , premier vice-président de l'Association de football d’Ouzbékistan

L’Ouzbékistan s’est qualifié pour sa première Coupe du Monde de la FIFA en juin 2025

Le football en Ouzbékistan est en plein essor, soutenu par un intérêt croissant, des investissements ciblés et des succès historiques. La Fédération de Football locale n’est d'ailleurs pas en terrain inconnu en accueillant des événements majeur FIFA. En 2024, le pays a organisé la Coupe du Monde de futsal de la FIFA™. Ce mois‑ci, il recevra des équipes du Gabon, du Venezuela et de Trinité‑et‑Tobago dans le cadre des FIFA Series 2026™.

« Accueillir les FIFA Series constitue une nouvelle avancée positive. De grandes sélections d’Afrique et d’Amérique du Sud se rendront en Ouzbékistan, et, en vue de la Coupe du Monde, les supporters auront l’occasion de voir l’équipe nationale en direct au stade », a déclaré Ravshan Irmatov, premier vice‑président de l’Association de football d’Ouzbékistan.

« Tous les efforts ont été déployés pour garantir un confort maximal et des conditions optimales aux équipes participantes, aux délégations, aux responsables de la FIFA et de l’AFC, ainsi qu’aux supporters – de la logistique et de l’hébergement aux installations d’entraînement et à l’infrastructure des stades, le tout conformément aux normes internationales. Grâce à cette organisation, nos spécialistes ont acquis une expérience précieuse dans la conduite de tels tournois. »

Le développement du football en Ouzbékistan est étroitement lié aux investissements ciblés de l’association membre dans les infrastructures et la formation des talents. Les programmes de la FIFA, tels que Football for Schools, l’extension des académies de football et la modernisation de la formation des entraîneurs, jettent les bases d’un succès durable.

« L’Ouzbékistan est un pays riche en talents footballistiques. Une filière de développement claire a été mise en place pour identifier, former et préparer les joueurs au football professionnel », a expliqué Irmatov. « Grâce au programme Football for Schools, les enfants de tout le pays y participent activement. »

Un système de développement structuré, composé d’écoles sportives, d’académies et de centres nationaux de performance, constitue l’épine dorsale de ce progrès. L’objectif est de former des joueurs de niveau élite pour les équipes nationales.

Parallèlement, les académies du pays ont été réformées et les infrastructures modernisées. Une attention particulière a été portée à la formation des entraîneurs, dont la qualité se reflète de plus en plus dans le succès international des équipes nationales.

L’Ouzbékistan a connu le moment le plus marquant de son histoire en juin 2025, lorsqu’un match nul et vierge concédé aux Émirats arabes unis a suffi à assurer sa qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA™ pour la première fois. S'en sont suivies des scènes de célébration sans retenue. Une avancée historique pour l’ensemble du pays, rendue possible en partie grâce au soutien de la FIFA.

Cette Coupe du Monde constituera une étape historique pour l’Ouzbékistan. Dans notre pays, les habitants, de 7 à 70 ans, aiment le football et le suivent avec une grande passion. La nation tout entière attend ce tournoi avec impatience. Ravshan Irmatov Vice-président de la Fédération Ouzbèke de Football

Ces dernières années, l’Ouzbékistan a travaillé en étroite collaboration avec la FIFA pour atteindre ce succès. Grâce à un soutien technique, un Centre technique National moderne a été créé, comprenant notamment un site d’analyse et de recherche numérique sur le football. D’importants investissements ont également été réalisés dans le cadre du programme FIFA Forward, avec une modernisation en profondeur des terrains et des infrastructures des stades – autant de signes clairs d’un pays qui fait progresser son football avec une ambition.

« Le football en Ouzbékistan a franchi une nouvelle étape de développement grâce au soutien et à l’attention constants de notre Président. Ces dernières années, plusieurs décrets présidentiels ont été adoptés pour moderniser les installations, réformer le système des académies et développer de manière ciblée le football junior, le football amateur et le football féminin. Cela a impulsé un élan manifeste à l’ensemble du football dans le pays », a expliqué Irmatov, en soulignant d’autres facteurs ayant contribué à ce succès.

« À l’initiative et avec le soutien du Président, le Centre national de football a également été créé. Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est dit impressionné lors de sa visite en Ouzbékistan, soulignant que le centre avait été construit selon les plus hauts standards internationaux en un temps record. »

Il n’est donc pas surprenant que les équipes nationales, toutes catégories d’âge confondues, ainsi que la sélection féminine, obtiennent régulièrement de bons résultats, et pas seulement lors des compétitions de l'AFC. Pour la première fois de son histoire, l’équipe U-23 de l’Ouzbékistan a participé au Tournoi Olympique de football, à l'occasion de Paris 2024. Mais pour Irmatov, il reste encore beaucoup de travail à accomplir.

« Nous fixons toujours des objectifs ambitieux pour nos équipes nationales. Jusqu’à présent, notre priorité a été de nous qualifier pour les Jeux olympiques et la Coupe du Monde, ce que nous avons réussi. Désormais, notre attention se porte sur le fait d’être constamment compétitifs lors de ces tournois », souligne-t-il.