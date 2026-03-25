Darren Bazeley en route vers une grande première dans l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA™

Darren Bazeley va devenir le premier entraîneur à avoir participé à une série historique de compétitions internationales masculines de la FIFA

L’Anglais a dirigé une sélection lors de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™, de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™ et du Tournoi Olympique de Football masculin

En 2026, il sera à la tête de la Nouvelle-Zélande qui jouera sa troisième Coupe du Monde de la FIFA™

Lorsque Darren Bazeley, un footballeur anglais qui avait fait toute sa carrière dans les divisions inférieures de son pays, s’est rendu en Nouvelle-Zélande pour poursuivre son parcours professionnel, il était loin de se douter qu’il faisait alors ses premiers pas vers un record FIFA sans précédent.

En 2005, après plus de 450 matches disputés sous les couleurs de Watford, Wolverhampton Wanderers et Walsall en Angleterre, Darren Bazeley signe avec les New Zealand Knights, une équipe créée en vue de l’inauguration de la toute nouvelle A-League australienne.

Si, à 33 ans, la décision du natif de Northampton de partir à l’étranger n’a alors rien d’anormal, de nombreux footballeurs en fin de carrière ayant suivi le même parcours, c’est la suite qui va faire de cet ancien international U21 anglais un personnage à part.

Lorsque la sélection de Nouvelle-Zélande fera son apparition sur la pelouse du Los Angeles Stadium le 15 juin 2026, Darren Bazeley deviendra officiellement le premier entraîneur à avoir dirigé une équipe lors de quatre compétitions masculines de la FIFA : Coupe du Monde U-17 de la FIFA™, Coupe du Monde U-20 de la FIFA™, Tournoi Olympique de Football masculin et Coupe du Monde de la FIFA™.

Darren Bazeley pour entrer dans l'histoire de la Coupe du Monde de la FIFA avec la Nouvelle-Zélande Previous 01 / 07 FIFA World Cup 2026 Official Draw 02 / 07 New Zealand v France: Men's Football - Olympic Games Paris 2024: Day 4 03 / 07 Egypt v New Zealand - FIFA Series 2024 Egypt 04 / 07 Uzbekistan v New Zealand : Group A - FIFA U-20 World Cup Argentina 2023 05 / 07 New Zealand v Honduras - FIFA U-20 World Cup Korea Republic 2017 - 25-May, 2017 06 / 07 New Zealand v USA: Group A - FIFA U-20 World Cup New Zealand 2015 07 / 07 New Zealand v Ivory Coast: Group B - FIFA U-17 World Cup UAE 2013 - 23-Oct, 2013 Next

Entre 1930 et 2026, 1 282 entraîneurs ont officié à l’occasion d’une ou de plusieurs de ces compétitions FIFA, parmi lesquels l’Italien Francesco Rocca, le Chinois Gao Fengwen et l’Argentin Carlos Pachame, qui ont tous trois dirigé une sélection lors des trois compétitions juniors citées précédemment. Mais bientôt, c’est l’ancien des Hornets qui détiendra ce record inédit dans le monde du football.

« La première fois qu’on m’a parlé de ce record, j’ai trouvé ça amusant et j’étais surtout surpris d’apprendre que personne d’autre n’avait réalisé cela auparavant », a déclaré Darren Bazeley. « Ça a été un honneur et un plaisir pour moi d’entraîner les U-17, les U-20 et de diriger l’équipe olympique. Aujourd’hui, je suis sélectionneur de l’équipe nationale et on va participer à la Coupe du Monde. J’ai gardé des souvenirs incroyables de toutes ces compétitions FIFA auxquelles j’ai participé. »

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sera la sixième compétition de la FIFA à laquelle Darren Bazeley participera en tant qu’entraîneur principal, en plus de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2007™ à laquelle il avait pris part en tant que joueur de Waitakere United.

L’Anglais est entré dans l’histoire de la Nouvelle-Zélande en 2015 lorsque sa sélection U-20 a remporté le tout premier match de l’histoire du pays en Coupe du Monde U-20 de la FIFA™, en battant le Myanmar 5-1 pour accéder à la phase à élimination directe. Malgré une performance marquante en huitièmes de finale, les Kiwis se sont finalement inclinés 2-1 face au Portugal.

Cette première participation de Darren Bazeley à la phase à élimination directe de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™ sera suivie de deux nouvelles apparitions en 2017 et 2023. Puis, à la tête de la sélection olympique, il a contribué à la deuxième victoire de la Nouvelle-Zélande dans l’histoire du tournoi olympique, lorsque son équipe a battu la Guinée 2-1 à Paris 2024.

Nommé sélectionneur des A, Darren Bazeley n’a pas tardé à façonner l’équipe à son image, en l’orientant vers un jeu de possession et plein d’abnégation mis en valeur par les succès remportés ces deux dernières années.

Après une performance prometteuse à l’occasion des FIFA Series 2024™, la Nouvelle-Zélande a remporté la Coupe des Nations de l’OFC masculine 2024 pour la sixième fois de son histoire et sans perdre un seul match.

Mais le plus grand succès récent des Kiwis aura été l’obtention d’un billet pour leur troisième Coupe du Monde de la FIFA™, après un parcours de qualification sans faute au cours duquel ils n’ont encaissé qu’un seul but. L’Océanie disposant pour la première fois d’une place de qualification directe grâce à l’élargissement de la compétition à 48 équipes, la victoire 3-0 des All Whites face à la Nouvelle-Calédonie à l’issue d’une finale de qualification intense a suffi à leur assurer une participation à la Coupe du Monde de la FIFA™, 16 ans après leur dernière campagne.

C’était un rêve de disputer une Coupe du Monde, mais je n’avais encore jamais eu cette chance. C’est le plus grand événement sportif au monde et je n’ai pas raté une seule Coupe du Monde à la télévision depuis l’âge de cinq ans Darren Bazeley Sélectionneur de la Nouvelle-Zélande

« C’était un rêve de disputer une Coupe du Monde, mais je n’avais encore jamais eu cette chance. C’est le plus grand événement sportif au monde et je n’ai pas raté une seule Coupe du Monde à la télévision depuis l’âge de cinq ans », sourit Darren Bazeley.

« Il y a encore quelques années, j’étais très loin d’imaginer que j’entraînerais un jour une sélection A en Coupe du Monde. Et si on me l’avait dit, je n’y aurais pas cru ! Par mon expérience auprès des équipes de jeunes en Nouvelle-Zélande, j’ai participé à plusieurs Coupes du Monde, mais je m’attends à une expérience radicalement différente cette fois-ci. J’ai vraiment hâte d’y être. »

Les liens profonds qui unissent Darren Bazeley au football de jeunes néo-zélandais ont contribué à accélérer la progression de l’équipe nationale A, les joueurs arrivant aux rassemblements en sachant exactement à quoi s’attendre sur le plan de la philosophie et du style de jeu. Pas moins de 14 joueurs néo-zélandais sélectionnés pour participer aux FIFA Series 2026 ont joué sous les ordres de Bazeley au sein des équipes de jeunes, tandis que plusieurs autres peuvent encore prétendre à une place dans le groupe qui s’envolera pour la Coupe du Monde de la FIFA™.

« Le fait d’avoir déjà travaillé avec bon nombre de ces joueurs est un avantage. Je suis quasiment sûr de les avoir tous convoqués à un moment ou à un autre ces 10 dernières années, que ce soit chez les U-17, les U-20 ou pour les Jeux olympiques », explique le sélectionneur.

« Certains joueurs sont allés à l’école ensemble, ont grandi ensemble, ont joué dans les mêmes clubs, ont évolué ensemble dans les équipes U-17, U-20 et lors des Jeux olympiques ; ils ont donc tissé des liens entre eux, ainsi qu’avec les membres du staff. Cette cohésion sera un véritable atout pour nous lorsqu’on devra défier des équipes de haut niveau. »

Darren Bazeley set to achieve unique FIFA World Cup first 02:37

La sélection néo-zélandaise regorge d’histoires et de liens avec les peuples maoris et du Pacifique, des nations les plus peuplées (Sarpreet Singh est d’origine indienne) aux îles les plus isolées de la planète (Max Crocombe est originaire des Îles Cook ; Marko Stamenić, Michael Boxall, Bill Tuiloma sont originaires des Îles Samoa). Cette richesse fait de la Nouvelle-Zélande une équipe susceptible de s’attirer la sympathie des supporters présents dans le stade et de ceux qui suivent le match à distance.

« La Nouvelle-Zélande est une nation multiculturelle, et on se nourrit de cette diversité », poursuit Bazeley. « On est tous des Kiwis et notre cœur bat pour la Nouvelle-Zélande, même si, tout comme moi, certains ont des origines qui remontent à une, deux ou trois générations. Le plus beau, c’est lors des rassemblements. Tout le monde a hâte de renouer avec la Nouvelle-Zélande et sa culture. »

« On est fiers de notre culture et on s’appuie là-dessus, car ça nous donne de la force. À l’arrivée, le plus important, c’est que chacun se sente profondément néo-zélandais, quelles que soient ses origines. »

La toute première participation de la Nouvelle-Zélande a une Coupe du Monde de la FIFA™ remonte à 1982 en Espagne, et le parcours sans défaite des All Whites lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2010™ en Afrique du Sud fait désormais partie intégrante de la légende du football néo-zélandais.

En amont de l’édition 2026, la Nouvelle-Zélande accueillera une session des FIFA Series™ avec des matches contre la Finlande et le Chili.

« On ne voit pas ces matches comme des matches amicaux : ce sont des rencontres internationales, et on a la chance d’accueillir en Nouvelle-Zélande une équipe européenne et une équipe sud-américaine », précise Darren Bazeley. « Même si la Finlande et le Chili ne se sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde, ce sont deux belles équipes avec de bons joueurs, et ça nous permet de jouer devant notre public contre des équipes mieux classées que nous. »