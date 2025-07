Calendrier confirmé pour la sélection des villes hôtes

Au vu d’un contexte en constante évolution du fait de la pandémie de Covid-19, la FIFA et les associations hôtes aspirent à pouvoir organiser les visites d’inspection des sites au début du mois de juillet 2021. La FIFA demeurant soucieuse de respecter les recommandations des autorités sanitaires, ces visites n’auront lieu que si les pays hôtes offrent les garanties nécessaires en matière de santé et de sûreté.

Les domaines qui feront l’objet d’une évaluation ont été communiqués lors des séminaires des villes hôtes candidates organisés l’an dernier. Si les stades constituent la base du succès d’une Coupe du Monde, la FIFA considère que la capacité à offrir des infrastructures et services de premier plan (au niveau sportif comme général) et à exploiter le potentiel commercial de chaque ville s’avère de la plus haute importance, au même titre que les aspects de développement durable, de droits humains et d’héritage de la compétition.