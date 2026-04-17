Por Ella, interprété par Los Ángeles Azules et Belinda, est le deuxième single de l’album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Ce nouveau titre, issu de l’album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui rassemble divers artistes, insuffle une forte touche mexicaine à ce projet mondial

Il s’agit du premier single dont Tainy, le compositeur portoricain maintes fois récompensé, est à l’origine en tant que producteur délégué

Por Ella est le deuxième titre d’une série de singles qui sortiront dans les prochaines semaine

Aujourd’hui marque une nouvelle étape palpitante dans l’aventure musicale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, avec la sortie mondiale de Por Ella, le deuxième single de l’album officiel de la compétition. Association grandiose de la voix puissante de l’artiste pop Belinda, du groupe emblématique de cumbia mexicaine Los Ángeles Azules et de la production caractéristique de Tainy, maintes fois récompensé aux Grammy® Awards, via Def Jam Recordings, cette collaboration ainsi que son clip sont désormais disponibles sur toutes les principales plateformes de streaming et accompagneront les festivités partout dans le monde.

La sortie de Por Ella, deuxième single de l’album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, marque une nouvelle étape décisive dans le programme musical mondial de la compétition. Ce nouveau tube mêle la pop contemporaine à la richesse rythmique de la cumbia pour offrir un morceau dynamique et universel alors que l’attente grandit à l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

« C’est un honneur de faire partie de l’album officiel de la Coupe du Monde », a déclaré Belinda. « Por Ella allie la force de notre culture à l’effervescence unique que seule la Coupe du Monde peut susciter. C’est une célébration du Mexique, de l’Amérique latine et du monde entier, et je suis absolument ravie de partager ce morceau qui a été créé avec une immense passion. »

Après la sortie mondiale de sortie mondiale de , le premier single de l’album, Por Ella vient compléter un projet musical historique en plusieurs volets qui continuera de se dévoiler dans les semaines précédant ce qui promet d’être la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ de l’histoire. Les amateurs de football pourront en effet bientôt découvrir une série de nouveaux singles qui reflètent une extraordinaire diversité de genres, de cultures et d’artistes, afin que chacun trouve un morceau qui lui parle.

« C’est un grand honneur pour nous de collaborer à nouveau avec Belinda, surtout dans le cadre d’un projet musical d’une telle envergure et d’une telle importance dans le paysage sportif international. Nous sommes également très fiers et heureux d’être les porte-drapeaux du Mexique lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Nous sommes convaincus que tous les amateurs de football vont vibrer et apprécier ce morceau que nous avons créé avec passion », ont déclaré les Los Ángeles Azules.

Single galvanisant en espagnol, Por Ella apporte une touche typiquement mexicaine à l’album, s’inspirant de l’esprit du slogan De México para el mundo (« Du Mexique vers le monde »). Ce titre est le premier d’une série de contributions à l’album officiel du producteur délégué portoricain à succès Tainy, dont la riche carrière l’a amené à collaborer avec certains des noms les plus influents de la scène musicale mondiale.

Por Ella ouvre également la voie à un projet musical conçu pour refléter la diversité, la portée et l’énergie de cette compétition réunissant pour la première fois 48 équipes.