Le FIFA Fan Festival™ de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ rassemble 2 millions de visiteurs

Un nombre impressionnant de supporters se sont retrouvés pour suivre les 24 premiers matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Mexico, Guadalajara et Monterrey sont les villes ayant enregistré la plus grande affluence, les sites ont régulièrement fait le plein au Canada et aux États-Unis

Un vaste programme d’événements est prévu jusqu’à la finale, prévue le 19 juillet

Alors que la planète entière vit désormais au rythme de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, le FIFA Fan Festival™ s’impose progressivement comme le rendez-vous incontournable pour tous les supporters présents en Amérique du Nord désireux de ne rien manquer de la compétition et de contribuer à faire de cette édition le plus grand spectacle sur Terre.

Au total, 13 villes hôtes réparties dans les trois pays organisateurs proposent un FIFA Fan Festival, et toutes ont réservé un accueil chaleureux aux visiteurs impatients d’assister à la grande fête du football mondial.

C’est donc une foule nombreuse et enthousiaste qui a pris d’assaut les différents sites, puisque la barre des 2 millions de visiteurs a été atteinte aujourd’hui, après que 1 992 302 amateurs de football ont assisté aux matches de la première journée de la phase de groupes, qui s’est conclue ce mercredi 17 juin. Si le FIFA Fan Festival a régulièrement fait le plein au Canada et aux États-Unis, les trois villes hôtes mexicaines sont pour l’instant en tête, avec des affluences cumulées de 527 100, 244 710 et 218 424 personnes respectivement pour Mexico, Monterrey et Guadalajara.

« Le FIFA Fan Festival constitue un élément clé de notre offre destinée aux supporters, et nous sommes ravis du succès qu’il a rencontré jusqu’à présent », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino.

« Nous voulions créer des espaces dans les différents pays hôtes où les habitants comme les supporters du monde entier puissent se réunir pour assister aux matches de cette Coupe du Monde de la FIFA 2026, profiter de spectacles exceptionnels et découvrir les spécialités culinaires locales. Les affluences spectaculaires constatées jusqu’ici parlent en faveur de la vision et de l’organisation des différentes villes hôtes. Nous avons hâte d’accueillir des millions de supporters supplémentaires au cours des semaines à venir. »

Le ton a d’ailleurs été donné dès le jeudi 11 juin, jour du coup d’envoi de la compétition, lorsque les supporters ont afflué vers le Zócalo, la place principale de Mexico, pour assister à la victoire des co-organisateurs lors du match d’ouverture, tandis que des milliers d’autres supporters s’étaient réunis pour acclamer El Tri à Monterrey et Guadalajara.

Cette forte affluence a suivi la dynamique entamée 24 heures plus tôt, à l’occasion du Concert du compte à rebours organisé à Mexico, Los Angeles et Toronto. Dans cette dernière ville, le FIFA Fan Festival™ a attiré de nombreuses personnes venues assister aux prestations de Bryan Adams, The Beaches, Nora Fatehi en featuring avec Sanjoy et Vegedream, ainsi qu’à une collaboration entre AHI et Wyclef Jean.

Plusieurs sites ont également affiché complet le 12 juin, journée marquée par les débuts prometteurs du Canada et des États-Unis dans cette campagne.

Par la suite, différents événements organisés dans le cadre du FIFA Fan Festival™ ont attiré les foules à Atlanta, Dallas, Houston, Kansas City, Miami ou encore Vancouver, chaque ville hôte faisant valoir ses atouts culturels propres. Les prestations musicales d’artistes tels que Luis Fonsi (Philadelphie), Pitbull (Miami), Jessie Reyez (Vancouver) et Summer Walker (Atlanta) ont également suscité un vif intérêt.

L’expérience devrait aller crescendo par la suite, alors que de nombreux concerts et événements sont encore au programme et que les matches de la Coupe du Monde de la FIFA™ continueront à être retransmis en direct sur écran géant.

Au rang des temps forts à venir figurent les concerts de Ludacris, Killer Mike, Ceelo Green et Davido à Atlanta, tandis que Mötley Crüe, The All-American Rejects, Flo Rida, Ashanti, Ja Rule ou The Chainsmokers se produiront dans d’autres villes.