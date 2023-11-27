À la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, la plus grande offre d’événements jamais proposée par les villes hôtes pour les supporters

Les villes hôtes du Canada, des États-Unis et du Mexique ont choisi des lieux emblématiques pour suivre les matches et profiter des nombreuses animations

Les 13 sites du FIFA Fan Festival™ proposeront des retransmissions de matches sur écrans géants, des expériences locales ainsi que des apparitions d’artistes de renom, de FIFA Legends et bien plus encore

D’autres événements organisés par les villes hôtes pour les supporters offriront plus d’occasions que jamais de célébrer la compétition

Afin d’amplifier l’engouement entourant la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, de nombreux événements spectaculaires destinés aux supporters et supportrices ont été confirmés dans les villes hôtes du Canada, des États-Unis et du Mexique.

Qu’elles viennent compléter l’expérience des matches ou constituent une alternative inoubliable pour les fans qui n’ont pas pu se procurer de billets, ces festivités exporteront l’ambiance de la compétition bien au-delà des stades. Elles proposeront des retransmissions des matches sur écrans géants, des spectacles musicaux de classe mondiale et des activités adaptées à la culture locale, offrant davantage de possibilités que jamais de se retrouver, de faire la fête et de créer des souvenirs inoubliables à l’occasion du plus grand spectacle sur terre.

La FIFA s’apprête à organiser la plus grande édition du FIFA Fan Festival™ à ce jour, tant par son ampleur que par sa dimension géographique, puisqu’elle s’étend sur près de 4 000 kilomètres à travers les trois pays hôtes. S’érigeant de nouveau en lieu de rendez-vous incontournable de la Coupe du Monde de la FIFA™, le FIFA Fan Festival se tiendra dans 13 villes hôtes et incarnera l’âme du football : un lieu où les fans se retrouvent, où les passions se partagent et où le jeu prend véritablement vie.

En complément de ces sites, divers autres événements destinés aux supporters et supportrices ont été confirmés à Los Angeles, New York – New Jersey ou encore Philadelphie. Conçues en coopération avec les comités d’organisation locaux, ces manifestations constitueront autant d’occasions supplémentaires de suivre les matches en public dans une ambiance animée.

« Le FIFA Fan Festival est le lieu où le football, le divertissement et la culture locale se rencontrent pour offrir aux supporters une façon vraiment unique de vivre la compétition au-delà des stades », se réjouit Heimo Schirgi, directeur des Opérations de la Coupe du Monde 2026.

« Ces sites emblématiques rassembleront les amateurs et amatrices du monde entier, tout en mettant en valeur l’esprit unique de chaque ville hôte à travers le football, la musique, la gastronomie,la culture et le partage.Avec les autres rassemblements organisés à travers le continent, cette Coupe du Monde offrira l’expérience supportariale la plus diversifiée, la plus dynamique et la plus grandiose de l’histoire.

FIFA Fan Festival

Les sites du FIFA Fan Festival sont des lieux immersifs de rassemblement qui proposent des concerts et des spectacles en direct avec une programmation exceptionnelle d’artistes à l’affiche, des expériences ludiques interactives sur le thème du football pour les supporters et supportrices de tous âges, des animations innovantes organisées par les sponsors, ainsi que des boutiques FIFA Store proposant des produits dérivés sous licence de la Coupe du Monde 2026. Pour compléter cette atmosphère festive et familiale, un vaste choix de nourriture et de boissons sera proposé sur ces sites, mettant en avant la gastronomie locale.

Véritable pilier de l’expérience supportariale de la Coupe du Monde depuis maintenant 20 ans, le FIFA Fan Festival a déjà accueilli plus de 40 millions de visiteurs venus du monde entier. Pour l’édition 2026, des sites seront installés dans 13 villes hôtes, soit une de plus que lors d’Allemagne 2006 et Brésil 2014.

Fruits de la collaboration entre la FIFA et les comités organisateurs locaux concernés, les différents sites du FIFA Fan Festival procèdent d’une conception unique destinée à mettre en valeur la culture, l’identité et la population locales. Chacun sera spécifiquement adapté à la ville hôte dans laquelle il se trouve, y compris en ce qui concerne les horaires d’ouverture, la capacité d’accueil et la programmation.

Les conditions d’accès sont variables, la plupart des sites proposant une entrée ou une inscription entièrement gratuite, et quelques-uns pouvant exiger l’achat d’un billet. Pour obtenir toutes les informations concernant l’accès ainsi que les dates et horaires d’ouverture des sites, consultez la page du FIFA Fan Festival sur FIFA.com. Pour consulter les dernières informations et actualités, nous invitons les supporters à se rendre sur FIFA.com et à télécharger l’application officielle de la FIFA pour la compétition, disponible sur l’App Store et Google Play. De plus amples informations seront également publiées sur les canaux de réseaux sociaux de la Coupe du Monde, tandis que des détails spécifiques seront communiqués via les groupes WhatsApp des villes hôtes concernées.

Événements supplémentaires dans les villes hôtes pour les supporters

La Coupe du Monde 2026 aura une portée retentissante. Dans les trois pays hôtes et au-delà, d’autres événements officiels de la FIFA destinés aux supporters et supportrices, gérés par les comités d’organisation et d’autres entités, permettront d’exporter les festivitésde la compétition sur de nombreux sites.

À Los Angeles, New York – New Jersey et Philadelphie, notamment, des animations et des activités permettront ainsi à différentes communautés de partager l’effervescence de la Coupe du Monde tout au long de celle-ci. Vous trouverez des informations sur les autres événements destinés aux supporters dans les villes hôtes sur FIFA.com et sur les sites Internet des comités d’organisation de la Coupe du Monde 2026.

Sites du FIFA Fan Festival™ :

Canada

Toronto | Fort York National Historic Site and The Bentway Le FIFA Fan Festival de Toronto permet de s’imprégner de l’effervescence du football dans un cadre urbain unique, à proximité du centre-ville, des transports en commun et du Stade de Toronto, là où l’histoire côtoie la culture et la créativité. Le site proposera des retransmissions de matches en direct ainsi qu’une offre culinaire variée et une programmation artistique, musicale et culturelle à l’image de l’attractivité mondiale de Toronto et de son slogan pour la compétition : « Le monde dans une ville ».

Vancouver | Hastings Park, Pacific National Exhibition Le site du FIFA Fan Festival™ à Vancouver se trouve au Pacific National Exhibition (PNE), dans Hastings Park. Avec les spectaculaires montagnes côtières en toile de fond, les supporters pourront suivre les matches sur écran géant, déguster les spécialités locales, mais aussi profiter de spectacles et d’animations interactives autour du nouvel amphithéâtre en plein air.

Mexique

Guadalajara | Plaza Liberación À Guadalajara, le FIFA Fan Festival se tiendra dans le centre emblématique de la ville, réputé pour son patrimoine culturel et dont l’âme vibrera à l’unisson de celle du football mondial. Entre les retransmissions sur écran géant, les fans pourront profiter de concerts, de performances artistiques et d’activités pour tous les âges, tout en se délectant de la cuisine locale. Mexico | Mexico City Zócalo Au cœur de Mexico, sur les terres mêmes où les Aztèques ont bâti Tenochtitlán, un nouvel espace sacré voit le jour : le grand temple du football. En ce lieu autrefois sacré, les adorateurs du football pourront se rassembler pour célébrer leur passion du ballon rond et faire de chaque rencontre de la Coupe du Monde un grand moment de communion.

Monterrey | Parque Fundidora En accueillant le FIFA Fan Festival, le Parque Fundidora de Monterrey s’apprête à écrire une page de l’histoire de la Coupe du Monde. Empreint du passé industriel de la ville et porteur des promesses d’un avenir meilleur, le site donne vue sur un paysage à couper le souffle, composé notamment des montagnes du Cerro de la Silla, de la Sierra Madre Oriental, de la Huasteca et du Cerro de la Mitras. De quoi ajouter une touche de magie à l’expérience supportariale.

États-Unis

Atlanta | Centennial Olympic Park Le Centennial Olympic Park est le témoin de l’héritage mondial d’Atlanta, 30 ans après l’organisation des Jeux Olympiques de 1996. Également marqué par l’histoire des droits civiques et de riches influences culturelles, le parc accueillera à nouveau le reste du monde à l’occasion de la Coupe du Monde 2026, dans une ambiance festive et conviviale. Car en Géorgie, peu importe d’où vous venez, vous faites déjà partie de la famille.

Boston | City Hall Plaza Le FIFA Fan Festival de Boston, sur la City Hall Plaza, offrira à la ville une expérience festive immersive, avec un programme s’étalant sur 16 jours.Les fans pourront profiter de retransmissions en direct des matches, ainsi que de jeux et d’activités interactifs, sans oublier une offre de restauration qui reflète fidèlement l’esprit de Boston.

Dallas | Fair Park Au Fair Park de Dallas, les visiteurs du FIFA Fan Festival pourront hisser haut leurs couleurs pour venir suivre les matches en direct et célébrer le football. Préparez-vous à vivre une expérience inoubliable faite de passion footballistique, de musique, de spectacle et de saveurs, dans la plus pure hospitalité texane. De nombreuses animations vous attendent.

Houston | East Downtown Surnommé « EaDo », ce quartier cosmopolite situé dans le cœur footballistique de Houston est chargé d’histoire et bouillonne d’activité économique et culturelle. En un mot, l’endroit parfait pour mettre à l’honneur le sport roi.

Kansas City | The National WWI Museum and Memorial Situé à l’entrée de Kansas City, le Musée national et mémorial de la Première Guerre mondiale offre une vue imprenable sur l’ensemble de la ville et constitue un symbole fort d’unité. Dans ce lieu emblématique, les supporters pourront célébrer le football devant les retransmissions des matches. Musique et gastronomie seront également au rendez-vous pour transmettre l’énergie et l’hospitalité propres à Kansas City, où passion rime avec fierté.

Los Angeles | Los Angeles Memorial Coliseum Dans la Cité des Anges, le FIFA Fan Festival changera le mythique Los Angeles Memorial Coliseum en un lieu de célébration du football mondial. Entre les retransmissions en direct, les supporters de la planète entière auront le plaisir de faire halte aux stands de restauration nombreux et variés, mais aussi de profiter d’un programme d’animations – notamment musicales avec de nombreux invités spéciaux – et d’activations des sponsors exceptionnel.

Miami | Bayfront Park Le FIFA Fan Festival de Miami fera vibrer les fans au rythme de la compétition grâce aux retransmissions de matches en direct ainsi qu’à une offre sensationnelle de divertissements, de performances culturelles et d’expériences supportariales aussi interactives qu’immersives. Qu’ils soient en possession d’un billet ou non, c’est ici que les passionnés de football pourront s’imprégner de l’ambiance, de la diversité et de l’effervescence de la Magic City.

Philadelphia | Lemon Hill, Fairmount Park Situé dans la partie est du Fairmont Park, le Lemon Hill Park accueillera le FIFA Fan Festival de Philadelphie pour la Coupe du Monde 2026. Pour l’occasion, les amateurs et amatrices pourront se retrouver pour regarder les matches en direct, assister à des concerts et des performances artistiques, s’essayer à des activités interactives et profiter des nombreux stands de restauration. Le site fera perdurer son héritage bien après la compétition, en continuant d’apporter sa joie et son pouvoir unificateur à la ville.

Événements supplémentaires dans les villes hôtes pour les supporters

Los Angeles | Sites divers Les Fan Zones de Los Angeles pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ permettront de propager l’effervescence de la compétition dans toutes les communautés du comté de Los Angeles, en proposant des retransmissions en direct des matches et des expériences immersives à proximité des lieux où les supporters vivent, travaillent et se retrouvent.

New York New Jersey | Sites divers Six sites répartis entre New York et le New Jersey – notamment au Rockefeller Center et au Queens USTA – permettront aux supporters d’assister à des matches en direct, de vivre des expériences immersives et de profiter d’une importante programmation culturelle comprenant concerts et événements communautaires.

Philadelphie | Sites divers Les supporters de toute la Pennsylvanie pourront vivre l’effervescence et les émotions du plus grand événement sportif au monde lors des manifestations organisées à Pittsburgh, Reading et Scranton. Les animations destinées aux supporters associeront la diffusion des matches de la Coupe du Monde à des concerts, des spécialités culinaires locales, des spectacles et des animations, afin de créer des événements communautaires pour tous les âges.

Stade de la baie de San Francisco | Sites divers Conformément à la mission du comité d’organisation de rassembler la région de la baie grâce au sport, les habitants et les visiteurs – de San Francisco à Santa Cruz, d’Oakland à San José et partout ailleurs – pourront profiter d’événements publics gratuits adaptés à leurs communautés locales.