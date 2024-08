De Bruyne à la passe, Hazard à l'audace

Les Diables les plus en vue Eden Hazard reste sur son nuage en Premier League avec un doublé pour Chelsea face à Newcastle (3:1) et une nouvelle collection de gestes aussi esthétiques qu'efficaces. Le joueur de 26 ans s'est notamment offert une Panenka, le jour de l'anniversaire du Tchèque ce samedi 2 décembre. "C’était complètement instinctif de faire cette Panenka. Si le gardien ne bouge pas, j'ai l'air stupide... mais c’est passé", a souligné Hazard.*