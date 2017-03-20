Un arbitre suspendu à vie pour manipulation de match

La Commission de Discipline de la FIFA a décidé de suspendre à vie l’arbitre ghanéen Joseph Odartei Lamptey de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international.
M. Lamptey a été reconnu coupable de violation de l’art. 69, al. 1 (Influence illégale sur le résultat d’un match) du Code disciplinaire de la FIFA à l’occasion du match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ opposant l’Afrique du Sud au Sénégal, le 12 novembre 2016.
En parallèle, toutes les charges pesant sur l’arbitre ghanéen David Lionheart Nii Lartey Laryea, dont le comportement a également fait l’objet d’une enquête, ont été rejetées par la Commission de Discipline de la FIFA.
De plus amples informations concernant le match Afrique du Sud - Sénégal en question seront fournies dès que la décision deviendra définitive et contraignante.
La FIFA mène une politique de tolérance zéro vis-à-vis de la manipulation de matches et s’engage à protéger l’intégrité du football par tous les moyens possibles. La FIFA entend donc poursuivre ses efforts en la matière par le biais de diverses initiatives, incluant la surveillance des marchés internationaux des paris ainsi qu’un système de signalement confidentiel disposant d’une Hotline intégrité et d’une adresse électronique spécialement mises en place à cet effet.