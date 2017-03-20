Un arbitre suspendu à vie pour manipulation de match

La Commission de Discipline de la FIFA a décidé de suspendre à vie l’arbitre ghanéen Joseph Odartei Lamptey de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international.

M. Lamptey a été reconnu coupable de violation de l’art. 69, al. 1 (Influence illégale sur le résultat d’un match) du Code disciplinaire de la FIFA à l’occasion du match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ opposant l’Afrique du Sud au Sénégal, le 12 novembre 2016.

En parallèle, toutes les charges pesant sur l’arbitre ghanéen David Lionheart Nii Lartey Laryea, dont le comportement a également fait l’objet d’une enquête, ont été rejetées par la Commission de Discipline de la FIFA.

De plus amples informations concernant le match Afrique du Sud - Sénégal en question seront fournies dès que la décision deviendra définitive et contraignante.