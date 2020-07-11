Le sacre de l'Espagne en 2010 en chiffres

L'Espagne n'avait même jamais atteint les quarts. Puis vint le tiki-taka, qui a propulsé les Ibères en finale quasiment sans coup férir. Là, d'un coup de patte magistral, Andrés Iniesta a offert le titre mondial à la Roja, devenu le huitième pays champion du monde de la FIFA. À l'occasion des 10 ans de la finale de la Coupe du Monde, Afrique du Sud 2010, FIFA.com revient sur les chiffres de la conquête espagnole.