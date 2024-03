Hommage à Andreas Brehme : 1960 - 2024

"Il restera à jamais dans le coeur des supporters allemands comme l'homme providentiel de la Coupe du Monde de la FIFA 1990, et au delà de ça on se souviendra de lui pour sa personnalité si unique qui faisait qu'il était aimé par de nombreux amoureux du ballon rond à travers le monde. Je me souviens de ses performances exceptionnelles avec sa sélection mais aussi en club avec notamment Kaiserslautern et l'Inter."

"C'était une grande figure du football mondial et une de mes idoles. On se rappellera longtemps de son talent, de sa détermination et de son esprit sportif. Ses contributions au football, en tant que joueur et entraîneur, ont marqué notre sport et sa carrière continuera d’inspirer les futures générations de footballeurs. Son souvenir restera gravé dans le cœur des fans du monde entier, nous rappelant les moments qui rendent notre beau jeu inoubliable. Mes sincères condoléances à sa famille, ses amis, ses anciens coéquipiers et tous ceux qui l'ont connu. Repose en paix." En mémoire d'Andreas Brehme, le drapeau allemand, les drapeaux de la FIFA et ceux de toutes les Confédérations sont en berne au siège de la FIFA.