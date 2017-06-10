Le Cameroun fait le plein de confiance

Le Cameroun bat le Maroc (1:0) dans le Groupe B des éliminatoires pour la CAN 2019

Les Lions Indomptables sont déjà qualifiés en tant qu'organisateurs

Cette victoire est de bon augure pour la Coupe des Confédérations de la FIFA, Russie 2017

Déjà qualifié en tant que pays organisateur de la CAN 2019, le Cameroun a remporté sa première rencontre dans le Groupe B, ce samedi 10 juin face au Maroc. Hugo Broos a aligné son équipe-type pour cette rencontre, faisant confiance à ceux qui ont triomphé de l'Egypte en finale de la CAN 2017.

C'est d'ailleurs Vincent Aboubakar, bourreau des Pharaons en février, qui a de nouveau endossé le costume d'homme providentiel en ouvrant le score à la 28ème minute. Il a été élu homme du match à l'issue de la rencontre.

Ce succès permet aux champions d'Afrique de faire le plein de confiance à une semaine de la Coupe des Confédérations de la FIFA, où les Lions Indomptables affronteront le Chili, l'Australie et l'Allemagne dans le Groupe B.