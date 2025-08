Ooredoo devient Supporter régional de la Coupe du Monde 2022 et de la Coupe arabe 2021

Ooredoo a été nommé opérateur de télécommunications officiel pour le Moyen Orient et l’Afrique

La relation professionnelle se poursuit après les accords signés dans le cadre des éditions 2019 et 2020 de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™

Le fournisseur de télécommunications Ooredoo a été nommé opérateur de télécommunications officiel pour le Moyen-Orient et l'Afrique en vue de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™ et de la Coupe arabe de la FIFA, Qatar 2021™, qui débute dans quelques semaines. L'accord signé avec Ooredoo renforce l'engagement de longue date de l’opérateur qatarien envers les événements phares de la FIFA. Ooredoo était également un Supporter national des éditions 2019 et 2020 de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, toutes deux tenues au Qatar. Nick Brown, directeur des Revenus commerciaux de la FIFA, a déclaré à cet égard : « Nous sommes ravis de retrouver Ooredoo, cette fois en tant que Supporter régional de ces deux formidables compétitions que le Qatar s’apprête à accueillir. Avec Ooredoo à nos côtés, nous aurons à cœur d'organiser des événements mémorables qui rassembleront les amateurs de football au Qatar et dans le monde entier. » Le directeur commercial d’Ooredoo, le cheikh Nasser Bin Hamad Bin Nasser Al Thani, a pour sa part ajouté : "Nous sommes très fiers de travailler à nouveau avec la FIFA, cette fois pour soutenir le plus grand événement sportif au monde ainsi que le plus grand événement footballistique de la région."

"Tous les yeux seront rivés vers le Qatar en cette fin d’année 2021 et en 2022, lorsque notre pays deviendra la plus grande scène internationale sportive. Ce sera l'occasion pour Ooredoo de consolider notre leadership en matière d'innovation et de télécommunications, de promouvoir notre pays en tant que pôle sportif majeur et de célébrer le football – le sport le plus populaire sur la planète."

"Nous sommes honorés de soutenir notre pays en offrant à tous les supporters une expérience sans précédent, et nous nous réjouissons à l’idée de voir du football de très haut niveau."

Ooredoo fournit de nombreux services Internet – haut débit et réseaux fixe et mobile – adaptés aux besoins des consommateurs et des entreprises. Acteur reconnu pour son engagement communautaire, Ooredoo œuvre aussi au quotidien pour mettre en œuvre sa vision consistant à enrichir la vie des populations et faire valoir ses convictions selon lesquelles il est possible de stimuler le développement humain à travers la communication. Il vise ainsi un objectif fort : aider les peuples à exprimer leur plein potentiel.