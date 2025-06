La campagne #ACTogether promeut l’accès aux outils de lutte contre le Covid-19

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré : "Personne n’est en sécurité tant que tout le monde n’est pas en sécurité. Nous avons tous un rôle à jouer pour véhiculer ce message. La santé passe avant tout et, à travers le football, nous pouvons communiquer et insister sur le besoin d’avoir un accès équitable aux outils de lutte contre la pandémie. Le jeu en équipe est essentiel pour y arriver, et c’est la raison pour laquelle, conjointement avec l’OMS, le ministère qatarien de la Santé publique et le Conseil suprême pour la remise et l’héritage, nous appelons chaque individu à agir et à jeter les bases d’une Coupe du Monde de la FIFA 2022 saine avec #ACTogether." "L’émergence du variant Omicron invite le monde entier à se montrer une fois de plus solidaire et à collaborer afin de mettre un terme à la pandémie. Je suis ravi de pouvoir compter sur le soutien du ministère qatarien de la Santé publique, du Conseil suprême pour la remise et l’héritage, de la FIFA et de partenaires afin de transmettre ce message clé dans le cadre de la Coupe arabe de la FIFA", a indiqué le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS. "Il est plus que jamais fondamental de faciliter un accès équitable aux vaccins, aux traitements et aux tests Covid-19, ainsi que d’encourager tout un chacun à respecter les mesures sanitaires. En multipliant les financements en faveur de l’Accélérateur ACT, nous pouvons espérer mettre fin à cette phase critique de la pandémie." Son Excellence le Dr Hanan Mohamed Al Kuwari, ministre qatarien de la Santé publique, a pour sa part déclaré : "Notre ministère est fier de s’associer avec la FIFA et l’OMS pour promouvoir la collaboration internationale et garantir la sûreté et la santé de tout un chacun. Si la pandémie est sous contrôle au Qatar, elle reste présente partout dans le monde, et l’accès aux moyens d’éradiquer le virus est malheureusement limité dans bien des pays. De la même manière que les équipes de la Coupe arabe de la FIFA pourront bénéficier à chaque match de conditions de jeu identiques, nous devons veiller à ce que les conditions d’accès aux vaccins, aux soins et aux tests soient elles aussi les mêmes là où les besoins se font le plus ressentir. Nous souhaitons également rappeler aux populations de continuer à pratiquer les gestes barrières et la distanciation physique, et considérons comme une grande chance que de pouvoir profiter de la compétition pour véhiculer ce message vital." Son Excellence Hassan Al Thawadi, secrétaire général du Conseil suprême pour la remise et l’héritage, a ajouté : « La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 sera le prochain méga-événement organisé dans un monde en proie au Covid-19. En tant qu’organisateurs, la santé et la sûreté de tous les participants et spectateurs constituent notre priorité numéro 1, et notre soutien à #ACTogether fait partie intégrante de cet engagement. Notre collaboration avec le ministère de la Santé publique, l’OMS et la FIFA nous offre l’assurance que cette campagne permettra à la Coupe du Monde de se dérouler dans un climat sain et sûr. Nous avons d’autant plus hâte d’accueillir le monde, en personne au Qatar ou par écrans interposés, afin de célébrer l’esprit et la passion du football. Par le biais de la toute première Coupe arabe de la FIFA™, l’instance dirigeante du football mondial et ses partenaires mettent l’accent sur leur engagement pour le fair-play et l’équité – deux valeurs que l’on retrouve sur les terrains – et œuvrent pour la santé en relayant notamment les mesures prises par les autorités.