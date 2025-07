Ouverture de la procédure de candidature des volontaires pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Maroc 2025™

Les matches auront lieu à Rabat, du 17 octobre au 8 novembre 2025

Quelque 500 volontaires contribueront à une vingtaine de domaines opérationnels

Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature à volunteer.fifa.com

Le programme des volontaires de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Maroc 2025™ – qui aura lieu du vendredi 17 octobre au samedi 8 novembre – vient officiellement de débuter. Environ 500 personnes seront recrutées pour contribuer au bon déroulement de la compétition. Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature sur la plateforme des volontaires de la FIFA : volunteer.fifa.com/register. La période de dépôt des candidatures s’achèvera le vendredi 25 juillet.

Pour être candidat, il est nécessaire d’être âgé d’au moins 18 ans et d’être résident ou citoyen marocain. Les candidats doivent pouvoir se faire comprendre en anglais et parler couramment le français et l’arabe, les deux langues officielles du pays hôte. Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà de l’expérience en tant que volontaire. Au Maroc, les volontaires seront impliqués dans plus de 20 domaines, des stades aux sites de compétition en passant par les aéroports, les hôtels et les terrains d’entraînement. Leur contribution est indispensable au bon déroulement des opérations et à la qualité de l’accueil des équipes, des arbitres et des supporters du monde entier.

Les volontaires bénéficieront de nombreux avantages en nature (uniforme adidas officiel, transports gratuits depuis et à destination de leur lieu de travail, rafraîchissements Coca-Cola et souvenirs en édition limitée). Participer à la compétition en tant que volontaire est aussi l’occasion d’acquérir des compétences. Les participants sont responsables de l’organisation de leur voyage, de leur hébergement et de leurs dépenses personnelles.