L'ancienne internationale nigériane Loretta Sadoh volontaire pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA

Loretta Sadoh était une défenseure internationale nigériane et a remporté le Championnat d'Afrique féminin 2010 avec les Super Falcons

Sadoh a déménagé aux États-Unis en 2021 et travaille comme bénévole aux relations avec les invités de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ à Washington, DC

Plus de 68 000 personnes ont postulé pour occuper 8 000 postes de bénévoles lors de la première édition à 32 équipes de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™

En tant que volontaire pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, Loretta Sadoh est au cœur de l'action. Lors du match Al Ain FC-Juventus FC, qui a donné le coup d'envoi de la compétition à Washington D.C., elle a eu l'occasion de participer à l'organisation autour des invités VIP. Parmi les personnes présentes à l'Audi Field se trouvaient le Président de la FIFA, Gianni Infantino - « Il m'a saluée, ce qui était cool », a déclaré Sadoh - ainsi que le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, et le Secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth.

La rencontre VIP la plus excitante de Sadoh a cependant été avec Giorgio Chiellini, dirigeant de la Juventus, le célèbre ancien défenseur des Bianconeri et de l'Italie.

« Il était courtois. Il était gentil. Je lui ai fait savoir que j'étais ravie de le rencontrer », se souvient-elle. « Il était entouré de monde, de la sécurité et d'amis. Il fallait donc faire vite. Nous n'avons pas vraiment eu le temps de discuter. »

S'il avait eu le temps de discuter, Chiellini aurait découvert que Sadoh n'était pas une bénévole comme les autres. Elle est elle-même une sorte de VIP, et partage un point commun historique avec son homologue italien. Comme Chiellini, Sadoh est une ancienne internationale qui a joué en défense. Et comme Chiellini, vainqueur de l'Euro 2020 avec les Azzurri , Sadoh est une championne continentale.

Au cours d'une carrière de joueuse marquée par un long passage au Bayelsa Queens FC, club phare de la Ligue nigériane de football féminin (NWFL), et une année en Finlande, Sadoh a été sélectionnée à huit reprises avec le Nigeria. Elle faisait partie de l'équipe des Super Falcons qui a remporté la médaille de bronze au Championnat d'Afrique féminin 2008 en Guinée équatoriale, puis de l'équipe qui a soulevé le trophée deux ans plus tard en Afrique du Sud.

Bien que la médaille d'or de Sadoh soit chez elle dans la banlieue du Maryland entre Baltimore et la capitale américaine, ses exploits de joueuse semblent de plus en plus lointains et elle espère renouer avec le jeu. Après sa retraite à l'issue de la saison 2013, Sadoh a travaillé brièvement dans le parrainage et le marketing pour la National Women's Football League (NWFL), puis pour une fondation qui offrait des opportunités sportives aux enfants de communautés vulnérables.

En 2016, elle a obtenu une bourse pour étudier la gestion du sport et les relations internationales en République de Corée. Sadoh a prolongé son séjour et obtenu un master en études internationales avant de s'installer dans le Maryland en 2021 pour se rapprocher de sa sœur. Bien qu'elle ait expérimenté l'entraînement de jeunes tout en travaillant à temps plein dans les technologies de l'information pour la santé, Sadoh a exprimé le souhait de renouer avec le football. Ce désir l'a amenée à postuler pour devenir bénévole pour la Coupe du Monde des Clubs.

« Je cherche vraiment à me concentrer sur ma passion », a-t-elle déclaré. « Je veux donner en retour, me constituer un réseau, prendre part à l'évènement et ressentir toute cette excitation. »

La FIFA s'appuie largement sur le dévouement, l'engagement et les compétences de milliers de bénévoles qui consacrent temps et énergie à donner vie à des compétitions. De la logistique à l'hospitalité, en passant par la technologie, les relations avec les médias et les supporters, les bénévoles de la FIFA veillent au bon fonctionnement des opérations tout en insufflant à chaque événement une touche locale incomparable.

« Les États-Unis recevront 32 des meilleurs clubs au monde, ainsi que leurs supporters. Et nos incroyables volontaires seront les visage et les sourires qui accueilleront tout ce petit monde, créant ainsi une ambiance joyeuse, si caractéristique des événements de la FIFA. Les volontaires auront une opportunité sans pareille de représenter leur ville hôte et de faire connaître leurs spécificités culturelles au monde entier », a déclaré M. Infantino lors de l'ouverture des candidatures pour la Coupe du Monde des Clubs en janvier.

Joignez-vous à la communauté des Volontaires de la FIFA ! 00:30

Plus de 68 000 volontaires potentiels ont postulé pour participer à la première édition élargie de la Coupe du Monde des Clubs. La candidature de Sadoh, accompagnée d'une photo d'elle jouant contre l'Afrique du Sud, a été retenue parmi les quelque 8 000 candidatures retenues.

Sadoh, trilingue, se réjouit des progrès considérables réalisés par le football féminin, mais se dit désormais motivée à contribuer à son développement. Sadoh espère que son expérience de la Coupe du Monde des Clubs lui permettra de renouer avec le football, tout en renforçant ses liens avec ce sport dans son nouveau pays. Elle est particulièrement intéressée par un poste dans l'administration.

Son implication comme bénévole lors des trois matchs à Washington apparaît comme le tremplin idéal.