Joignez-vous à la communauté des Volontaires de la FIFA pour être au courant des dernières occasions de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ avant tout le monde !

Vous devez bien sûr vous passionner pour le football, mais aussi avoir l’esprit d’équipe et une attitude positive et proactive.

Joignez-vous à la communauté des bénévoles de la FIFA dès aujourd'hui et soyez parmi les premiers à recevoir des informations importantes sur la façon de devenir volontaire pour la Coupe du Monde de la FIFA 26, le plus grand événement unisport de l'histoire. Pour plus d’informations et pour vous inscrire, veuillez cliquer ici.