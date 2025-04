La FIFA lance la première Semaine mondiale du football pour mobiliser toute la famille du ballon rond

Du 21 au 25 mai, la Semaine mondiale du football propose aux supporters, aux joueurs et aux groupes de l’action, des échanges et beaucoup de plaisir autour du pouvoir fédérateur du football

Le guide de la Semaine mondiale du football a été pensé pour aider les associations membres, les clubs, les centres sportifs et les groupes à organiser leurs propres animations

Lancée par Gianni Infantino, la Semaine mondiale du football trouve ses origines dans la Journée mondiale du football, le 25 mai

La première Semaine mondiale du football aura lieu du 21 au 25 mai 2025. Pendant cinq jours, les festivités feront la part belle à la capacité du football à créer des liens au-delà des frontières, des cultures et des langues. Réunies autour du thème « L’union fait la force », les personnes, les équipes et les organisations du monde entier sont invitées à jouer, à regarder et à rendre hommage au football pour mettre en valeur les vertus de l’unité.

Le 23 mai 2024, Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a proposé de prolonger la Journée mondiale du football des Nations Unies (25 mai) sur cinq jours, donnant ainsi naissance à la Semaine mondiale du football. Cette semaine de célébrations aura lieu du 21 mai, jour de la fondation de la FIFA, en 1904, et se poursuivra jusqu’à la Journée mondiale du football, le 25 mai. Le 25 mai marque également l’ouverture du tournoi olympique lors des Jeux Paris 1924, le premier organisé par la FIFA, jetant ainsi les bases de la première Coupe du Monde de la FIFA™, six ans plus tard.

La proposition du Président de la FIFA, qui s’était adressé à l’Assemblée générale des Nations Unies à l’occasion de la Journée mondiale du football en 2024, a reçu le soutien de Dennis Francis, président de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, et du groupe des amis du football. Grâce à cette initiative, les participants disposeront de plus de temps pour se réunir autour du football et profiter de la joie et de la paix que sa pratique apporte. « La Semaine mondiale du football n’est pas qu’une simple fête ; c’est un symbole d’unité. Autour du thème "L’union fait la force", elle rend hommage à la formidable capacité du football à rassembler les individus. C’est aussi une façon pour nous de montrer ce dont nous sommes capables, lorsque nous sommes unis », a expliqué le Président Infantino. « Quelle que soit votre façon d’aimer le football, que vous soyez sur le terrain avec des amis ou en tribunes pour encourager une équipe, vous faites partie d’un sport qui unit véritablement le monde. » « J’aimerais remercier le groupe des amis du football et l’Assemblée générale des Nations Unies pour leur soutien, qui nous ont permis d’étendre ces festivités au-delà de la Journée mondiale du football, qui se tient le 25 mai. Je suis impatient de voir le monde s’unir pour cette grande semaine de joie et de bonheur. »

Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA : « La Semaine mondiale du football offre aux amoureux du football une occasion unique de se réunir et de célébrer notre beau sport. Nous remercions les associations membres de la FIFA, ainsi que toutes les personnes impliquées, pour leur créativité et leur engagement dans l’organisation de ces célébrations qui contribueront au vivre-ensemble et façonneront, partout dans le monde, des moments de joie grâce au football. La Semaine mondiale du football se déroulera du 21 mai, date du 121e anniversaire de la FIFA, au 25 mai. Cette édition inaugurale bénéficiera en outre d’un coup de projecteur exceptionnel à l’occasion du 75e Congrès de la FIFA, qui se tiendra le 15 mai au Paraguay en présence des 211 associations membres de l’instance, et plus particulièrement du tournoi des délégués. La FIFA publie parallèlement un guide numérique pour les associations membres, les clubs, les centres sportifs et les groupes de tous niveaux, afin de leur proposer quelques conseils sur le meilleur moyen d’organiser des manifestations. Il propose des idées pour s’adresser à des personnes de tous âges et de tous niveaux, mais aussi réunir des groupes afin de jouer ou de regarder un match. Il contient du matériel promotionnel, comme des affiches et des modèles à utiliser sur les réseaux sociaux pour attirer l’attention du public. Les objectifs de la Semaine mondiale du football sont les suivants :

Unir des personnes de tous horizons autour du football

Créer un sentiment d’appartenance en regardant un match de football

Téléchargez le guide de la Semaine mondiale du football En téléchargeant le guide officiel de la Semaine mondiale du football, les particuliers et les organisations disposeront d’un accès à toutes les ressources nécessaires pour organiser des événements et promouvoir cette grande fête du football. Ils y trouveront des idées de manifestations, des modèles à utiliser sur les réseaux sociaux et des conseils pour vivre une semaine placée sous le signe du divertissement et de l’unité.

Comment participer :

1) Téléchargez le guide de la Semaine mondiale du football ici pour accéder à toutes les ressources nécessaires.

2) Jouez ou regardez des matches : réunissez vos amis, votre famille ou vos collègues pour disputer un petit match, soutenir un club local ou regarder un match de football tous ensemble.