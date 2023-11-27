Déclaration d’intérêt pour devenir volontaires lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès aujourd’hui sur volunteer.FIFA.com

Près de 6 000 volontaires apporteront leur soutien à l’organisation du plus grand événement sportif féminin jamais organisé au Brésil

Cette première édition de la Coupe du Monde Féminine organisée en Amérique du Sud se jouera dans huit villes hôtes à compter du 24 juin 2027

Alors qu’il reste moins d’un an avant le coup d’envoi de la compétition, les volontaires brésiliens et du monde entier sont invités à manifester leur intérêt pour participer au plus important rendez-vous de sport féminin sur la planète, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™.

Les volontaires jouent un rôle crucial lors de chaque compétition de la FIFA en apportant leur énergie, leur passion et leur engagement sans faille à l’organisation de l’événement, tout en contribuant à offrir une expérience sans pareille aux joueuses, aux joueurs, aux supporters et à l’ensemble des participants. Pour la Coupe du Monde Féminine 2027, près de 6 000 volontaires seront recrutés et répartis dans les huit villes hôtes : Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador et São Paulo.

Les personnes désireuses d’intégrer cette équipe unique peuvent faire part de leur intérêt dès aujourd’hui en rejoignant la communauté des volontaires de la FIFA sur volunteer.fifa.com. Il leur faudra indiquer la ville hôte dans laquelle elles souhaitent opérer de façon à pouvoir recevoir des informations exclusives, dont une notification qui leur sera envoyée dans quelques semaines, au moment où il sera officiellement possible de déposer sa candidature pour la compétition. Les personnes qui sont déjà membres de la communauté des volontaires de la FIFA peuvent accéder directement au formulaire de déclaration d’intérêt depuis leur compte.

Pour pouvoir participer au processus de sélection, les candidats et candidats doivent : avoir au moins 18 ans au moment de la candidature ; avoir la nationalité brésilienne ou être légalement autorisés à séjourner au Brésil pour la durée de la compétition ; et être en mesure de s’engager à assurer un nombre minimal de périodes de travail en tant que volontaire pendant toute la période opérationnelle de la compétition en juin et juillet 2027. Il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience dans le volontariat ; en revanche, il est crucial de maîtriser le portugais, qui est la langue officielle du Brésil, ou l’anglais. Toute autre compétence linguistique est un plus.

Le rôle des volontaires dans le cadre des événements de la FIFA Les volontaires apportent leur énergie et leur passion à chaque compétition de la FIFA tout en veillant à faire en sorte que chaque match constitue une expérience inoubliable pour les supporters du monde entier. Devenir volontaires leur offre l’occasion de communiquer directement avec des gens de cultures très différentes, mais aussi de se construire un réseau personnel de contacts professionnels tout en acquérant de nouvelles compétences.

Pendant la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027, les volontaires travailleront en soutien de plus d’une vingtaine de domaines fonctionnels (y compris Médias, Technologie, Transports, Gestion de la compétition et Opérations du personnel). Les volontaires occuperont plus d’une trentaine de rôles sur l’ensemble des sites de compétition et des autres sites officiels, des stades aux aéroports en passant par les sites d’entraînement et les hôtels.