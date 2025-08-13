Les candidatures sont désormais ouvertes pour le programme des volontaires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Environ 65 000 volontaires seront mobilisés pour soutenir l’organisation de la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ jamais tenue

Les volontaires sont l’âme des compétitions de la FIFA en accueillant chaleureusement les supporters du monde entier

Les personnes intéressées peuvent postuler dès maintenant sur fifaworldcup.com/volunteers

La FIFA a officiellement lancé aujourd’hui le processus de candidature pour le programme des volontaires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Ce programme offrira une occasion unique de contribuer ensemble à donner vie à une compétition qui rassemblera trois pays et des milliards de personnes à travers le monde.

Avec environ 65 000 postes à pourvoir, la communauté de volontaires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ constituera le plus vaste programme de volontariat jamais mis en place pour une compétition de la FIFA. Avec le format élargi à 48 équipes et des rencontres disputées dans 16 villes hôtes sur six semaines, cette communauté d’un million de membres (pour le moment) sera mobilisée pour soutenir la plus grande Coupe du Monde de la FIFA jamais organisée. Les volontaires apporteront leur soutien dans 23 domaines fonctionnels différents, sur des sites officiels et non officiels tels que les stades, les centres d’entraînement, les aéroports, les hôtels, et bien d’autres lieux.

« Les volontaires apportent leur cœur, leur âme et leur sourire aux compétitions de la FIFA », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino. « Ils ont l’occasion de faire rayonner leur ville, de découvrir les coulisses de la compétition, de se forger des souvenirs et des amitiés durables, tout en participant à un événement historique. Nous espérons que les personnes intéressées se joindront à nous pour accueillir le monde en Amérique du Nord en 2026. »

Avec des millions de spectateurs attendus au Canada, aux États-Unis et au Mexique, la FIFA recherche des volontaires passionnés et enthousiastes pour contribuer à faire de cette Coupe du Monde de la FIFA une expérience inoubliable pour tous et toutes. Les volontaires sont l’âme des compétitions de la FIFA, mais aussi les véritables ambassadeurs de leur ville hôte. Ils partagent leur passion avec des supporters venus des quatre coins du monde, accueillent les visiteurs pour leur faire découvrir la richesse de leur culture, et s’engagent pleinement pour faire de la Coupe du Monde de la FIFA un événement exceptionnel.

« Je suis très fier d’être de la fête, non seulement pour la FIFA, mais aussi pour ma ville », a affirmé Craig Collins, volontaire lors de la Coupe du Monde de la FIFA, États-Unis 1994 et de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™. Basé à Atlanta lors de cette récente compétition, il est également devenu le millionième membre de la communauté des volontaires de la FIFA en avril 20 25. « Je suis impatient de postuler au programme de volontaires pour 2026 et j’espère pouvoir, une fois de plus, faire résonner ma région dans le monde entier. »

La FIFA invite des volontaires de toutes origines et de toutes compétences, avec pour ambition de réunir des personnes issues de tous horizons. Des étudiants aux retraités, des novices aux volontaires chevronnés, la communauté des volontaires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ rassemblera un groupe diversifié de personnes unies par leur passion pour le football, le volontariat et la solidarité.

Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà de l’expérience en tant que volontaire. Les candidat(e)s doivent avoir au moins 18 ans au moment de la candidature, avoir le droit de faire du bénévolat dans le ou les pays hôtes et posséder une bonne maîtrise de l’anglais. Au Mexique, la maîtrise de l’anglais et de l’espagnol est souhaitée, tandis qu’au Canada, la connaissance du français est un atout. La maîtrise de langues supplémentaires représente un véritable avantage, dans la mesure où nous aspirons à accueillir des personnes des quatre coins du globe.

Les personnes intéressées peuvent postuler dès maintenant sur le lien fifaworldcup.com/volunteers.