Un million de volontaires ! Le Programme des volontaires de la FIFA franchit une étape majeure

Les volontaires jouent un rôle clé dans l’organisation des tournois de la FIFA

Le Programme des volontaires de la FIFA a été repensé, puis lancé en décembre 2020

Les fans ont une chance unique de découvrir les coulisses des tournois de la FIFA

Depuis son lancement en décembre 2020, le Programme des volontaires de la FIFA a franchi une nouvelle étape, avec plus d’un million de personnes ayant rejoint la communauté. Ce bilan témoigne de l’importance des volontaires dans la réussite des tournois de la FIFA, où ils assurent une multitude de fonctions incontournables : accueillir les légendes, aider les spectateurs à trouver leur place, porter les drapeaux, assister les médias ou encore préparer les accréditations.

Le volontariat permet aux supporters de découvrir les coulisses des événements FIFA. C’est l’expérience d’une vie pour beaucoup de passionnés de football. Les volontaires ont déjà consacré plus de deux millions d’heures aux tournois et événements de la FIFA, contribuant ainsi à créer une ambiance incroyable et à mettre en valeur les cultures locales des pays hôtes.

Jusqu’à présent, le Programme des volontaires a été mis en œuvre lors de 21 tournois et événements, notamment la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ — où 20 000 volontaires ont été sélectionnés parmi un nombre record de 420 000 candidatures — ainsi que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™

Gianni Infantino meets one millionth FIFA World Cup™ Volunteer 01:33

« Les volontaires sont le cœur, l’âme, mais aussi le visage – et le sourire – des tournois de la FIFA », a déclaré Gianni Infantino, Président de la FIFA. Leur passion, leur sourire, leur énergie et leur positivité sont nécessaires à la réussite de tous les événements, et ils contribuent directement à l’ambiance unique et inoubliable dans les pays hôtes. C’est simple, sans eux nos tournois ne pourraient pas avoir lieu. »

Les supporters âgés de 18 ans et plus peuvent s’inscrire sur la plateforme des volontaires de la FIFA pour recevoir les dernières actualités et mises à jour concernant le programme de volontariat lors des prochains événements de la FIFA. Toute personne intéressée par une participation à une compétition de la FIFA, notamment la Coupe du Monde de la FIFA™, pourra déposer sa candidature sur la plateforme en vue de devenir volontaire.

« Être volontaire sur un tournoi FIFA est une expérience extrêmement enrichissante, qui garantit des souvenirs inoubliables. C’est une manière complètement différente de vivre le football », explique Anne-Catherine Ienne, Responsable de l’encadrement des volontaires à la FIFA.