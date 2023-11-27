Visa et la FIFA célèbrent près de 20 ans de succès avec la prolongation de leur partenariat

La FIFA a le plaisir d’annoncer la prolongation de son partenariat avec Visa, renforçant ainsi l’une des relations commerciales les plus historiques et fructueuses du football mondial. Les deux entités célèbrent de la plus belle des manières le 20e anniversaire à venir de leur alliance, qui a débuté avec la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2007™. L’extension à long terme de ce partenariat souligne un engagement commun à développer le football et améliorer l’expérience supportariale lors des compétitions de la FIFA à travers le monde. En qualité de Partenaire FIFA, Visa continuera à jouer un rôle central en proposant au public des technologies de paiement innovantes et des opportunités d’accès exclusives, qu’il s’agisse de grands événements mondiaux tels que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™ et la Coupe du Monde de la FIFA 2030™, ou encore les compétitions de jeunes et les FIFAe Finals.

Cette prolongation fait suite au succès de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ et de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, lors desquelles Visa a contribué à enrichir l’expérience des supporters et supportrices grâce à des activations innovantes et à des initiatives d’engagement à l’échelle mondiale. Désireuse d’entretenir cette dynamique, Visa poursuivra son partenariat de premier plan, notamment lors de la prochaine édition de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, qui sera la première à se dérouler en Amérique du Sud. « Visa est un partenaire incontournable de la FIFA depuis près de deux décennies », a déclaré Romy Gai, directeur des Affaires commerciales de la FIFA. « Le renouvellement de notre accord témoigne d’une ambition commune : innover, inspirer et rapprocher les supporters des plus grandes scènes sportives de la planète. Nous sommes fiers de poursuivre notre collaboration avec un partenaire qui partage notre vision pour mobiliser les supporters, innover, aider les communautés et développer le football féminin. » « Grâce à leur partenariat de longue date, Visa et la FIFA élargissent les possibilités d’expériences enrichissantes pour les supporters et d’épanouissement pour les joueurs », a pour sa part commenté Frank Cooper III, directeur Marketing chez Visa. « Les compétitions mondiales de la FIFA constituent des moments culturels d’envergure, et génèrent de l’activité grâce à des ‘économies éphémères’ qui permettent à Visa de contribuer à dynamiser des villes entières, en stimulant la croissance et en tissant des liens entre les communautés. »