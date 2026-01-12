Stats Perform premier distributeur officiel mondial de données relatives aux paris et de droits de paris en streaming, dont les droits exclusifs pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Sociétés appartenant à Stats Perform, Opta et RunningBall collecteront et distribueront les données officielles de la FIFA aux opérateurs de paris agréés du monde entier

Cet accord concerne également la distribution du contenu en streaming et en direct de compétitions de la FIFA auprès des sites de paris sportifs agréés, notamment la Coupe du Monde de la FIFA™, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ ainsi que des milliers d’autres rencontres organisées par les associations membres et diffusées via FIFA+

Ce partenariat renforce le contrôle, la transparence et le suivi, conformément aux meilleures pratiques au niveau mondial

La FIFA annonce ce jour la désignation de Stats Perform, entreprise pionnière dans le domaine de l’intelligence artificielle et des données sportives, comme premier distributeur officiel de données relatives aux paris et de droits de paris en streaming.

Cet accord pluriannuel historique confère à Stats Perform le droit exclusif de distribuer les données officielles relatives aux paris ainsi que le contenu en streaming et en direct pour certains événements de la FIFA, dont les 104 rencontres de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ au format élargi, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™, la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA 2029™, les éditions 2026 et 2028 de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™, les éditions 2027 et 2029 de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™ et la Coupe intercontinentale de la FIFA™ de 2026 à 2029. Ce contrat octroie également des droits exclusifs concernant les paris sur des milliers de matches par saison organisés par les associations membres de la FIFA et diffusés sur FIFA+.

La société RunningBall, qui appartient à Stats Perform, sera responsable de la collecte des données officielles de la FIFA relatives aux paris et de leur transmission ultra-rapide aux opérateurs de paris sportifs agréés à des fins de modélisation et de gestion des paris, ainsi que pour permettre leur publication en temps réel pendant les compétitions concernées. De son côté, la célèbre équipe d’Opta fournira en exclusivité aux opérateurs de paris sportifs des outils d’analyse, les statistiques officielles des joueurs et des joueuses, ainsi que le déroulement et les scores des matches en direct.

Romy Gai, directeur des Affaires commerciales de la FIFA, a déclaré : « Nous sommes ravis de faire équipe avec Stats Perform, une référence mondiale en matière de données sportives. Ce partenariat novateur générera de formidables opportunités en termes de distribution de produits officiels, dans l’intérêt du football et de ses supporters. »

Stats Perform sera également le distributeur officiel des flux vidéo en direct de compétitions de la FIFA destinés aux clients des sites de paris sportifs agréés dans certains territoires, y compris les droits de la Coupe du Monde 2026 et de la Coupe du Monde Féminine 2027, par le biais de son service primé et optimisé par l’intelligence artificielle, Bet LiveStreams.

En outre, l’équipe Intégrité de Stats Perform apportera son soutien à la FIFA dans le cadre de son engagement à protéger l’intégrité du contenu des associations membres diffusé sur FIFA+ et concerné par le partenariat.