La FIFA désigne Salesforce Supporter officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™

Le leader mondial dans le domaine du CRM agentique devient Supporter officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ pour l’Amérique du Nord et l’Europe, et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ pour l’Amérique du Nord et le Brésil, pays hôte

En plus de contribuer au bon déroulement des opérations, Salesforce favorisera l’implication des supporters au sein des différentes villes hôtes

Les équipes chargées de la gestion du personnel, de l’organisation des compétitions et des interactions numériques pourront s’appuyer sur les technologies Salesforce, notamment les plateformes Agentforce 360 et Slack

La FIFA a le plaisir de désigner Salesforce, le leader mondial dans le domaine de la gestion de la relation client (CRM) agentique, comme Supporter officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™.

Dans le cadre de ce partenariat, Salesforce fournira un précieux soutien sur le plan opérationnel et en matière d’interactions avec les supporters tout au long des deux compétitions. Les plateformes Agentforce 360 et Slack aideront la FIFA à offrir une expérience fluide aux spectateurs, volontaires, autorités locales, fournisseurs, ainsi qu’à toutes les autres parties prenantes concernées.

Alors que l’instance dirigeante s’apprête à organiser la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ de l’histoire au Canada, aux États-Unis et au Mexique à partir du jeudi 11 juin 2026, les technologies Salesforce faciliteront la gestion des ressources humaines, contribueront au bon déroulement des opérations et favoriseront l’implication des parties prenantes à travers les 16 villes hôtes de la compétition. Les solutions développées par Salesforce soutiendront également les initiatives visant à renforcer l’engagement du public lors de la prochaine Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, qui se tiendra au Brésil en 2027.

« Les plus grandes compétitions nous poussent à faire équipe avec les meilleurs partenaires qui existent », a déclaré Romy Gai, directeur de la division Affaires commerciales de la FIFA. « La technologie et l’expertise de Salesforce contribueront au bon déroulement de ces deux compétitions historiques, par le biais de solutions numériques novatrices permettant de rapprocher les équipes participantes, les volontaires, les partenaires et les supporters au sein des différentes villes hôtes. Nous sommes ravis d’accueillir Salesforce en tant que Supporter officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™. »

« Le football est un sport universel, qui rassemble des milliards de personnes autour d’une passion commune et de moments inoubliables », a ajouté Patrick Stokes, directeur général et directeur marketing chez Salesforce. « Nous sommes honorés de voir deux des événements sportifs les plus emblématiques au monde bénéficier des technologies Salesforce. Ensemble, nous avons hâte de contribuer à offrir des expériences plus interactives aux supporters et à l’ensemble des parties prenantes à travers les différentes villes hôtes, tout en démontrant le pouvoir de l’IA et de l’innovation numérique sur une scène véritablement mondiale. »

Ce partenariat témoigne de la volonté constante de la FIFA de tirer parti de la technologie et de l’innovation pour optimiser l’organisation des phases finales, renforcer la collaboration entre les parties prenantes et offrir aux supporters des expériences toujours plus enrichissantes à chaque étape d’une compétition.