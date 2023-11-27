Les Rolling Stones s’associent avec la FIFA à l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

La collaboration comprend la sortie de trois pochettes d’album vinyles des Rolling Stones en édition limitée ainsi qu’un remix figurant sur l’album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Elle s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique entre la FIFA et Universal Music Group, qui vise à faire vibrer les amateurs de musique pour le football par le biais de FIFA Sound

À l’approche de la plus grande compétition de l’histoire du football, ce partenariat ne manquera pas de trouver un écho favorable auprès du public

Véritables institutions dans leur domaine respectif, la FIFA et les Rolling Stones ont annoncé aujourd’hui une collaboration historique en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ pour célébrer la culture, la créativité et la communauté mondiale de fans.

Dans le cadre de ce partenariat, trois pochettes d’album en vinyle en édition limitée rendant hommage à la Coupe du Monde de la FIFA 2026 seront créées pour la sortie du nouvel album des Rolling Stones, Foreign Tongues, sur Capitol Records. L’association comprend également un remix spécial du nouveau single du groupe, In the Stars, qui figure sur l’album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Par ailleurs, une gamme de vêtements et de couvre-chefs sera bientôt mise en vente et proposée au public.

« La Coupe du Monde de la FIFA est le plus grand spectacle au monde. Elle rassemble des milliards de personnes autour du football et de la culture dans un esprit de communion », a déclaré Romy Gai, directeur des Affaires commerciales de la FIFA. « Nous sommes ravis de nous associer à l’un des groupes les plus iconiques de l’histoire juste avant cet événement planétaire. Nul doute que les Rolling Stones enrichiront l’expérience de la Coupe du Monde à travers l’énergie, l’émotion et l’originalité qui caractérisent leur musique. Cette collaboration est une ode au lien fort unissant le football et la musique, ainsi qu’aux moments inoubliables que les deux domaines offrent aux supporters du monde entier. »

Les pochettes d’albums mettent en scène des images emblématiques du groupe mêlées à des éléments graphiques de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Produits en série limitée, ces vinyles ont été pensés comme des objets de collection commémorant un moment historique, celui où l’un des plus grands groupes du monde est associé à la plus grande compétition de football de l’histoire.