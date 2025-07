La FIFA a vendu l’intégralité des formules de sponsoring pour l’édition inaugurale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™

La FIFA a confirmé que son programme de sponsoring pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ avait rencontré un franc succès. Alors que se profile aujourd’hui la finale entre le Chelsea FC et le Paris Saint-Germain, l’ensemble des formules de partenariats ont en effet trouvé preneur. L’édition inaugurale de cette compétition internationale a attiré certaines des marques les plus influentes et reconnues sur la planète. Toutes ont conclu un accord de Partenaire ou de Fournisseur de la Coupe du Monde des Clubs . Les dernières marques à rejoindre le programme sont Panini, qui sera également Presenting Partner du spectacle de la mi-temps prévu dans le cadre de la finale, ainsi que Jeep®, nommé partenaire automobile officiel de la nouvelle épreuve.

Le programme de partenariats de la Coupe du Monde des Clubs repose sur d’importants accords internationaux, qui établissent de nouvelles normes en termes de revenus pour une telle compétition interclubs. Le résultat global devrait permettre d’enregistrer des revenus de sponsoring records pour un nouvel événement dans le domaine du sport et du divertissement. Un élément clé du succès de ce programme a été la mise en œuvre d’une nouvelle approche en matière d’intégration des partenaires, leur offrant de nouveaux actifs et des opportunités personnalisées de placement de leurs services et produits autour de la compétition. L’ensemble de la stratégie est conçu pour améliorer l’expérience des supporters, fluidifier les opérations et accroître la visibilité. Organisée dans onze villes des États-Unis, cette compétition à 32 équipes a séduit tant les supporters que les sponsors, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour le football de clubs mondial. La finale d’aujourd’hui, qui met aux prises Chelsea et le PSG au MetLife Stadium de New York – New Jersey, permettra de couronner le meilleur club de la planète. Elle sera diffusée en direct et gratuitement dans le monde entier sur DAZN.com. Le coup d’envoi sera donné à 15h00 heure locale.