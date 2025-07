Des superstars du football et de la musique pour un spectacle en continu lors de la finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™

Tandis que les deux meilleurs clubs de la compétition, le Chelsea FC et le Paris Saint-Germain, s’affrontent dans une finale historique, des grands noms de la musique électriseront la foule avant le match et à la mi-temps

J Balvin, Doja Cat, Tems et Emmanuel Kelly seront les têtes d’affiche d’un spectacle inédit à la pause, présenté par Panini

À partir de 13h30 ET, les amatrices et amatrices de football au MetLife Stadium et dans le monde entier bénéficieront de plus de quatre heures de divertissement haut de gamme, sur et en dehors du terrain

Ce dimanche, New York – New Jersey devient la capitale mondiale du football et de la musique, avec plus de quatre heures de spectacle ininterrompu au programme. À l’occasion d’une finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ particulièrement attendue entre le Chelsea FC et le Paris Saint-Germain au MetLife Stadium, les fans seront gâtés par un football de très haut niveau et un divertissement inédit.

La fête commencera dès 13h30 ET (18h30 BST, 19h30 CEST). Le compte à rebours et un spectacle d’avant-match électrique planteront le décor d’une journée inoubliable, qui se poursuivra sans discontinuer bien après le coup de sifflet final. Les supporters et supportrices du monde entier peuvent suivre l’intégralité de l’événement en direct et gratuitement sur DAZN.com.

Pour la première fois dans l’histoire de la FIFA, le stade sera le théâtre d’un concert grandeur nature pour le spectacle de la mi-temps, présenté par Panini. Une scène spécialement aménagée dans les tribunes à cet effet permettra de préserver le terrain pour le second acte du match.

« Panini et la FIFA sont partenaires pour le football de sélections depuis la Coupe du Monde 1970, et nous sommes ravis d’avoir été encore une fois associés à la FIFA dès le début de cette Coupe du Monde des Clubs, une nouvelle compétition passionnante qui va remodeler le football de clubs mondial », a déclaré Ivam Faria, directeur général du groupe Panini. « Au vu de nos liens étroits avec les amateurs de football du monde entier, nous sommes fiers de présenter le spectacle à la mi-temps de cette toute première Coupe du Monde des Clubs et d’étendre encore notre portée à l’international en cette occasion historique. »

Le spectacle, produit par Global Citizen et réalisé par Chris Martin (Coldplay), aura pour têtes d’affiche les vedettes mondiales que sont J Balvin, Doja Cat et Tems. Il prévoit également une apparition spéciale d’Emmanuel Kelly, célèbre chanteur australien et premier artiste pop en situation de handicap à se produire lors d’un spectacle à la mi-temps.

« Je pense que le message qu’il est vraiment important de faire passer est de s’aimer soi-même, de s’aimer tel que l’on est, d’embrasser la personne que l’on est », a déclaré ce dernier.

« La musique, le cinéma, la télévision et le sport sont des langues universelles. Et en termes de sport, le football ou le soccer, appelez-le comme vous voulez, est probablement celui qui parle toutes les langues du monde. Il rassemble les gens. »

Le spectacle sera en outre l’occasion de soutenir le Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation, qui vise à récolter USD 100 millions afin de permettre aux enfants du monde entier d’accéder au football, ainsi qu’à une éducation de qualité. Un dollar sur chaque billet vendu pour la compétition est directement affecté à cet objectif, montrant ainsi que le pouvoir du football et de la musique peut être un vecteur de progrès mondial.