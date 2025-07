Robbie Williams et Laura Pausini à la tête d’un panel de stars avant la finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™

Le public est invité à arriver tôt afin de profiter de l’avant-match et du spectacle au programme, présenté par Visa

Desire , l’hymne officiel de la FIFA, donnera le ton d’une finale historique

Le speaker Michel Buffer entonnera son célébrissime « Let’s get ready to rumble! »

La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ se conclura en apothéose ce dimanche 13 juillet, avec les yeux de la planète football rivés sur le MetLife Stadium et de New York – New Jersey pour la finale de la compétition et le sacre du tout premier véritable champion du monde des clubs. Mais avant que le Chelsea FC et le Paris Saint-Germain ne se lancent à l’assaut d’un titre historique, les spectateurs pourront profiter d’un spectacle d’avant-match inoubliable, présenté par Visa. La cérémonie comprendra des représentations musicales et visuelles haut de gamme, ainsi qu’un hommage au pays hôte.

Toutes les personnes qui assistent à la finale sont vivement encouragées à arriver tôt afin de profiter de chaque instant du compte à rebours jusqu’au coup d’envoi et de la cérémonie, à partir de 13h30. Les portes du stade s’ouvriront dès midi, heure locale. Les téléspectateurs du monde entier pourront également suivre la retransmission sur DAZN.com à partir de 13h30 ET / 19h30 CET.

Produit en partenariat avec le célèbre Balich Wonder Studio, le spectacle réunira plus de 80 professionnels et se déroulera en trois actes : le compte à rebours jusqu’à la finale, l’interprétation du nouvel hymne officiel de la FIFA et un hommage aux États-Unis, hôtes de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™.

Robbie Williams, ambassadeur musical de la FIFA et un des artistes les plus célèbres au monde, s’est associé à Laura Pausini, icône de la pop mondiale. Le duo présentera Desire, le nouvel hymne officiel de la FIFA, qui a été intronisé lors de cette compétition et sera joué lors de tous les événements de la FIFA à venir, y compris la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

L’hymne national des États-Unis sera joué en hommage aux hôtes de la compétition, avec des porte-drapeaux. Une spectaculaire parade aérienne et des feux d’artifice multicolores permettront de faire monter la température de quelques degrés supplémentaires dans les tribunes en prévision de l’entrée des joueurs sur le terrain.

Et pour ajouter encore à l’effervescence ambiante, le légendaire speaker américain Michael Buffer prononcera une nouvelle fois son emblématique « Let’s get ready to rumble! ». La cérémonie d’avant-match débutera dès l’entrée des joueurs des deux clubs sur le terrain, leur permettant de vivre pleinement l’émotion et la sensation de gloire d’une finale qui s’annonce historique.

Les équipes se rapprocheront alors pour un ultime face à face, comme le veut le protocole mis en place pour cette Coupe du Monde des Clubs. Les 22 acteurs seront chacun accompagnés d’un porte-drapeau affichant fièrement l’emblème de leur club. Alors que le plus grand spectacle au programme de la journée sera sur le point de débuter, l’ambiance au MetLife Stadium deviendra incandescente, donnant le ton d’un duel particulièrement attendu entre les deux meilleures formations de la compétition.

Un tout premier spectacle à la mi-temps pour la FIFA

Outre le spectacle d’avant-match, les spectateurs ou téléspectateurs bénéficieront du tout premier spectacle organisé par la FIFA à la mi-temps d’une de ses compétitions. Produit par Global Citizen, il réunira des stars internationales dont J Balvin, Doja Cat et Tems pour une célébration de la musique et de la culture sur la plus grande des scènes footballistiques. Il prévoit également une apparition spéciale d’Emmanuel Kelly, célèbre chanteur australien et premier artiste pop en situation de handicap à se produire lors d’un spectacle à la mi-temps.