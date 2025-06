Robbie Williams nommé ambassadeur musical de la FIFA

L’auteur-compositeur de renommée internationale a composé le nouvel hymne officiel de la FIFA, intitulé Desire

La chanson sera dévoilée à l’occasion du match d’ouverture de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, à Miami

La première rencontre de la compétition opposera l’Inter Miami CF à l’Al Ahly FC ce samedi 14 juin à 20h00 (heure locale)

Chanteur internationalement reconnu et lauréat de nombreuses distinctions, Robbie Williams a été nommé ambassadeur musical de la FIFA en amont de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™.

Sa première mission dans son nouveau rôle a été dévoilée à l’occasion d’une visioconférence avec Gianni Infantino, le Président de la FIFA : il s’agit de la création du nouvel hymne officiel de la FIFA, intitulé Desire.

Composé avec l’aide de Karl Brazil et Owen Parker – ses collaborateurs de longue date – ainsi que d’Erik Jan Grob, le morceau sera dévoilé dans son intégralité ce samedi 14 juin, en préambule du match d’ouverture de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ qui mettra aux prises les Égyptiens de l’Al Ahly FC et les hôtes de l’Inter Miami CF. Il sera ensuite diffusé lors de toutes les compétitions de la FIFA, y compris la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Le clip de Desire sera par ailleurs diffusé sur les écrans géants du Hard Rock Stadium de Miami avant le coup d’envoi de la nouvelle compétition interclubs de la FIFA.

Pour la première fois, un même hymne résonnera lors de l’entrée des joueurs ou joueuses sur le terrain à chaque match d’une compétition de la FIFA, partout dans le monde. Inspiré de la charge émotionnelle indissociable de l’ambiance des stades, ce morceau rend parfaitement l’intensité, la fierté et l’unité qui caractérisent le football au plus haut niveau. Le nouvel ambassadeur musical de la FIFA a par ailleurs invité la célèbre chanteuse italienne Laura Pausini à l’accompagner sur cette chanson inédite.

« Cet hymne officiel de la FIFA créé par Robbie Williams, notre ambassadeur musical, est fantastique, incroyable, émouvant et brillant. Et la participation de Laura Pausini est magnifique », s’est réjoui le Président Infantino. « Avec ces deux artistes hors du commun, Desire se veut la chanson du football mondial, et l’intégrer à la cérémonie d’ouverture avant le premier match donnera le ton pour cette toute nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Ça va être extraordinaire ! »

Le recrutement de Robbie Williams, l’un des artistes musicaux les plus primés et les plus populaires au monde, signe le début d’une nouvelle ère dans l’évolution culturelle de la FIFA, qui souhaite mettre à profit la portée universelle de la musique pour renforcer les liens avec les supporters et exalter l’émotion qui accompagne immanquablement les matches de football. Mondialement connu pour son sens du spectacle et ses hymnes intemporels, le chanteur britannique ajoutera sa touche créative à des moments particulièrement forts.

Robbie Williams a ainsi déclaré : « La musique et le football ont une capacité sans pareille à rassembler les individus, tous deux à travers un langage universel qui leur est propre, qui permet de faire naître ce sentiment de connexion avec les autres et cet esprit de communauté. Alors quand ces deux mondes se rencontrent, vous pouvez imaginer ce que ça peut donner. Je suis extrêmement honoré d’avoir été nommé ambassadeur musical de la FIFA. D’aussi loin que je me souvienne, le football et la musique ont toujours fait partie de ma vie. C’est donc quelque chose de très fort pour moi, sur un plan purement personnel. »

« J’ai grandi en regardant les matches, l’entrée des joueurs sur le terrain, en écoutant les hymnes et en vivant le suspense des rencontres. Alors avoir l’occasion aujourd’hui de composer et interpréter l’hymne officiel de la FIFA représente un réel privilège. Je voulais proposer un morceau capable de transmettre tous ces éléments : la passion, la tension, la fierté et la solennité des instants qui précèdent le coup d’envoi. Le football et la musique ont toujours occupé une place centrale dans mon existence, et j’ai des frissons rien qu’à l’idée de pouvoir faire la fusion entre ces deux univers sur une telle scène. »

« Je sais que je vais avoir la chance d’interpréter cette chanson lors de certaines de mes compétitions préférées dans les années à venir, et j’en suis très heureux. De plus, c’est un véritable honneur que Laura Pausini ait accepté mon invitation à figurer sur ce titre. Il s’agit d’une artiste incroyable, dotée d’une voix qui colle parfaitement pour cette chanson. »

La chanteuse italienne aux millions d’albums vendus à travers le monde s’est également exprimée. « Je suis honorée d’avoir été invitée à rejoindre Robbie Williams pour collaborer sur Desire, qui est de sa composition. C’est une chanson incroyable, vraiment touchante. C’est un rêve que d’être à ses côtés pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. J’ai grandi en Italie et je me souviens très bien de l’enthousiasme et de la passion pour le football dans mon pays. Me produire en direct avec Robbie Williams devant une foule de supporters passionnés et être entendue par les amateurs de musique du monde entier sera un moment vraiment spécial. »

La Coupe du Monde des Clubs 2025 se tiendra dans 12 stades de 11 villes hôtes différentes aux États-Unis. Les spectateurs présents le dimanche 13 juillet au MetLife Stadium de New York – New Jersey à l’occasion d’une finale qui promet d’être spectaculaire auront en outre le privilège de voir Robbie Williams et Laura Pausini interpréter leur chanson en direct.