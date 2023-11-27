Kraken devient la plateforme d’échange de cryptomonnaies officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Kraken, l’une des principales plateformes d’échange de cryptomonnaies au monde, s’est associé à la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ de l’histoire

L’entreprise américaine soutiendra les initiatives visant à renforcer l’engagement du public dans les 16 villes hôtes de la compétition au Canada, au Mexique et aux États-Unis

Kraken met ses infrastructures et sa vaste expérience en matière d’investissement dans les cryptomonnaies à la disposition des amateurs de football d’Amérique du Nord et d’Europe

La FIFA a le plaisir d’annoncer que Kraken, l’une des plateformes de cryptomonnaies les plus utilisées au monde, et optimisée par Payward, devient la plateforme d’échange de cryptomonnaies officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, créant ainsi une association entre l’une des plateformes de cryptomonnaies les plus réputées et la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ de l’histoire.

Dans le cadre de ce partenariat, Kraken interagira avec les amateurs de football à travers des offres de produits et d’initiatives innovantes déployées tout au long de la compétition, proposant ainsi aux supporters de nouvelles façons captivantes de vivre la Coupe du Monde 2026.

Alors que la FIFA s’apprête à accueillir le monde entier dans 16 villes hôtes emblématiques du Canada, du Mexique et des États-Unis pour la toute première Coupe du Monde de la FIFA™ à 48 équipes, Kraken soutiendra des initiatives axées sur les supporters, conçues pour célébrer la dimension mondiale du football et la capacité de la compétition à rassembler des milliards de personnes autour d’une passion commune.

Le partenariat entre Kraken et la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ débutera le 10 juin, veille du match d’ouverture, avec les « Concerts du compte à rebours » [insérer lien] prévus dans chaque pays hôte. Ces concerts marqueront le début du programme déployé par Kraken à destination des supporters, et permettront à des centaines de millions d’amateurs de football à travers l’Amérique du Nord et l’Europe de découvrir un système financier plus ouvert, plus accessible et plus connecté.

Romy Gai, directeur des Affaires commerciales de la FIFA, a déclaré : « L’innovation a toujours joué un rôle central dans l’évolution de la FIFA et dans l’amélioration de l’expérience supportariale. Alors que nous nous préparons à accueillir le monde pour la plus grande Coupe du Monde de l’histoire, nous sommes ravis de nous associer à Kraken, une organisation qui partage notre engagement en faveur de l’innovation et de la technologie. Ensemble, nous avons hâte d’explorer de nouvelles façons d’interagir avec les supporters, en créant des expériences mémorables qui leur permettront de vivre le football comme jamais auparavant, et notamment ces moments qui font de la Coupe du Monde un événement si spécial. »

Arjun Sethi, co-PDG de Payward et Kraken, a déclaré : « Le football est la seule chose qui fait vibrer toute la planète à l’unisson. Pendant sept semaines, six milliards de personnes regarderont les mêmes matches, dans tous les pays et dans toutes les langues. Ça devrait être pareil avec l’argent. Le football a toujours transcendé les frontières. Les cryptomonnaies aussi. Pendant l’essentiel de l’humanité, seule une poignée de privilégié ont eu accès aux meilleurs marchés. La Coupe du Monde 2026 sera l’occasion de montrer aux autres ce qu’ils ratent : un système financier ouvert, sans frontières et accessible à tous à l’aide d’un simple téléphone portable. Ce n’est pas un concept futuriste. C’est le présent. »

Cet accord s’inscrit dans le prolongement de la présence croissante de Kraken dans le monde du sport international, à travers des partenariats avec de grands clubs de football, des écuries de sport automobile et des personnalités du monde sportif. Il témoigne également d’un engagement commun en faveur de l’innovation, de la communauté et des interactions avec les supporters.