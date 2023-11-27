En tête des hit-parades, FIFA Sound lance un mouvement musical mondial et fait danser la planète pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

L’album officiel de la compétition dépasse les 336 millions d’écoutes, avec le titre de Shakira et Burna Boy en dixième position du Top 50 mondial de Spotify Dai Dai, DNA et Game Time figurent tous trois parmi les 20 premiers morceaux du TOP 200 mondial Shazam

Grâce à un parterre d’artistes sans précédent, les cérémonies d’ouverture ont généré plus d’un milliard de vues sur les réseaux sociaux

Après seulement huit jours de compétition, les supporters et supportrices du monde entier chantent et dansent au rythme de l’album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Grâce aux nombreuses écoutes et aux partages en masse, le plus grand événement sportif de la planète se transforme également en moment musical majeur. Au carrefour entre football, musique et divertissement, un véritable mouvement prend forme et rassemble les amoureux du ballon rond à travers les cinq continents dans une communion qui va bien au-delà du rectangle vert.

Cet élan mondial se reflète dans les classements. Dai Dai (de Shakira et Burna Boy), DNA (du maestro Andrea Bocelli, de David Guetta, de Megan Thee Stallion et d’EJAE) et Game Time (de Future et Tyla) figurent actuellement dans le Top 200 mondial de Shazam, parmi les 20 titres les plus recherchés au monde cette semaine. Game Time s'est également imposé comme le quatrième titre le plus viral au niveau mondial sur Shazam cette semaine.

Depuis sa sortie, l’album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 a généré plus de 336 millions d’écoutes. Il réalise ainsi le troisième meilleur démarrage mondial sur Spotify pour la période du 5 au 7 juin, et Dai Dai occupe actuellement la dixième position du Top 50 mondial de Spotify. L’album suscite aussi un engagement croissant sur YouTube, avec 364 millions de vues au total. Une performance à laquelle Dai Dai et Champions (par IShowSpeed) contribuent largement, puisqu’ils dominent le Top 100 de la plateforme en ce qui concerne les clips musicaux cette semaine.

« Partout sur la planète, les supporters et supportrices célèbrent la Coupe du Monde non seulement en vivant l’action sur le terrain, mais également en dansant et en chantant », s’est réjoui Gianni Infantino, le Président de la FIFA.

« L’incroyable succès de FIFA Sound, qui ne cesse de grimper dans tous les hit-parades pour résonner à travers les cinq continents, illustre bien à quel point cette compétition est devenue une fête mondiale placée sous le signe du football, de la musique et de la culture. »