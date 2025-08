La FIFA, Weird Genius et LTZ présentent le remix de Glorious, thème officiel de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2023™

La FIFA, Weird Genius et LTZ (Lyodra, Tiara Andini, Ziva Magnolya) présentent la chanson officielle de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Indonésie 2023™ : le nouveau mix de leur succès viral, Glorious

La version originale a totalisé plus de 1,4 million de vues sur YouTube et plus de 3,5 millions d’écoutes sur Spotify, ce qui fait d’elle la chanson FIFA Sound la plus téléchargée de l’année

Ce nouvel hymne sera officiellement disponible le 3 novembre

La FIFA, le célèbre trio électro indonésien Weird Genius et LTZ (Lyodra, Tiara Andini et Ziva Magnolya) sont fiers de présenter la chanson officielle de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Indonésie 2023™ : un remix du succès viral Glorious. Disponible à compter du 3 novembre, ce nouveau remix sera l’occasion de découvrir ce titre sous un jour inédit. La version originale, publiée par la FIFA, Weird Genius et LTZ plus tôt cette année, a totalisé plus de 1,4 million de vues sur YouTube et plus de 3,5 millions d’écoutes sur Spotify.

Ces statistiques remarquables en font la chanson FIFA Sound la plus téléchargée de l’année à ce jour. Now, Indonesia’s electronic sensation, Weird Genius, have masterfully crafted a remix that features vocals from LTZ and will provide the perfect backdrop to the action on the pitch. Weird Genius, véritable sensation de la scène électro indonésienne, signe ici un remix qui met en valeur les voix de LTZ et fournira aux équipes et aux supporters l’ambiance musicale idéale pour cette compétition très attendue.La Coupe du Monde U-17 2023 débutera le 10 novembre.

Cette édition s’annonce particulièrement haletante, les 24 équipes en lice étant prêtes à tout pour remporter le titre le plus convoité de la planète dans cette tranche d’âge. Marquée par le passage de plusieurs grands noms du football mondial, à l’image de Phil Foden ou Victor Osimhen, la Coupe du Monde U-17 fera en outre son grand retour en Asie. Weird Genius compte plus de 2,2 millions d’abonnés sur YouTube et dépasse régulièrement le million d’auditeurs mensuels sur Spotify. Grâce à cette popularité exceptionnelle, le groupe a remporté trois trophées aux Indonesian Music Awards (AMI Awards). Lyodra, Tiara Andini et Ziva Magnolya sont des actrices incontournables de la scène musicale indonésienne. Leurs albums et leurs singles se placent régulièrement en tête des charts physiques et numériques. Ces trois jeunes artistes du label Universal Music Indonésie cumulent plus de 5 millions d’abonnés sur YouTube et 19 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify. Elles ont également remporté de nombreuses récompenses musicales dans leur pays et à l’international, notamment aux AMI Awards et aux Mnet Asian Music Awards (désormais MAMA Awards).

Invités à commenter cette annonce, les membres de Weird Genius ont tenu à partager leur joie : "C’est un honneur incroyable pour nous et nous avons hâte de pouvoir assister à la compétition en Indonésie".

"La Coupe du Monde U-17 met en avant de formidables jeunes talents et ce remix de Glorious dégage la même énergie qu’eux. Nous espérons qu’il suscitera la même impatience et le même enthousiasme chez les supporters indonésiens, qui s’apprêtent à découvrir les légendes de demain."