La FIFA s’associe à Boggi Milano pour créer les tenues de cérémonie de la Coupe du Monde de la FIFA™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™

La célèbre maison de couture italienne habillera les employés de la FIFA durant la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™

Boggi Milano lancera également une collection sous licence consacrée aux deux compétitions phares de la FIFA

Gianni Infantino portera la nouvelle tenue de cérémonie lors du Tirage au sort final de la Coupe du Monde 2026

La FIFA a le plaisir d’annoncer un nouveau partenariat de quatre ans avec Boggi Milano. La prestigieuse maison italienne devient ainsi fournisseur officiel de vêtements de cérémonie, ainsi que détenteur de licence officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™.

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, dévoilera cette nouvelle tenue de cérémonie à l’occasion du Tirage au sort final de la Coupe du Monde 2026, qui aura lieu à Washington DC ce vendredi 5 décembre, à 12h00. Au terme de cet événement très attendu, les 48 équipes en lice sauront quel parcours le sort leur a réservé pour cette édition hors norme, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet prochains au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

L’accord entre la FIFA et Boggi Milano porte sur la livraison de tenues de cérémonie masculines et féminines complètes pour tous les employés de la FIFA, ainsi que les membres du Conseil de la FIFA. Ces ensembles allieront élégance, praticité et confort.

Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA, a déclaré : « C’est avec un grand plaisir que nous annonçons cette collaboration avec Boggi Milano, une maison de couture de renommée internationale qui, par sa réputation et son savoir-faire, nous est apparue comme la marque idéale pour concevoir et fabriquer la tenue du personnel des plus grandes compétitions sportives de la planète. La FIFA et Boggi Milano partagent un même goût de l’excellence et de l’innovation, mais aussi une même notoriété. Ensemble, nous souhaitons faire en sorte que nos équipes donnent la meilleure image possible aux yeux du monde, et ainsi mieux valoriser la FIFA vis-à-vis des amateurs de football, de nos partenaires et de nos parties prenantes, partout dans le monde. »

Cette collaboration représente une étape importante dans la stratégie d’expansion internationale de Boggi Milano, qui incarne fièrement l’élégance italienne dans plus de 60 pays. Elle prévoit également le lancement d’une collection capsule sous licence sur le thème de la Coupe du Monde et de la Coupe du Monde Féminine, qui sera proposée dans les 290 boutiques de Boggi Milano, en ligne et sur les plus grands marchés internationaux. Inspirée des valeurs universelles du sport et de l’excellence, cette collection capsule sera l’occasion, pour le grand public, de retrouver l’esprit de ces deux compétitions extraordinaires à travers des vêtements associant des lignes raffinées à une qualité exceptionnelle.

Claudio Zaccardi, président et directeur général de Boggi Milano, a lui aussi exprimé sa satisfaction : « Nous sommes fiers de collaborer avec la FIFA sur ce projet au confluent du sport et de l’élégance. En habillant les employés de cette grande institution et en créant notre propre collection capsule, nous pourrons, pour la première fois, proposer au monde entier notre vision d’un style contemporain, inclusif et international. »