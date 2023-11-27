AB InBev étend son partenariat mondial avec la FIFA à l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

La relation entre AB InBev et la FIFA s’étend désormais sur plus de 40 ans

Le célèbre brasseur sera notamment l’un des sponsors de la Coupe du Monde de la FIFA 2030™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™

AB InBev organise des activations marketing partout dans le monde afin de célébrer la toute première Coupe du Monde de la FIFA™ à 48 équipes

AB InBev et la FIFA ont annoncé la prolongation de leur partenariat mondial : la célèbre marque américano-belge sera le brasseur officiel la Coupe du Monde de la FIFA™ jusqu’en 2030, ainsi que de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™. Cette annonce, qui étend désormais la collaboration entre les deux organisations sur plus de 40 ans, intervient à deux jours du coup d’envoi de la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ de l’histoire.

Cette édition de la compétition phare du football mondial – la première à 48 équipes et 104 matches – ainsi que les prochaines compétitions majeures de la FIFA permettront à AB InBev et son vaste portefeuille de marques d’enrichir l’expérience de Coupe du Monde pour les supporters ayant l’âge légal de consommer de l’alcool.

La Coupe du Monde de la FIFA 2030™ marquera le centenaire de la compétition et sera la première édition à se dérouler sur trois continents. Le Maroc, le Portugal et l’Espagne en seront les hôtes, tandis que des matches de commémoration du centenaire se dérouleront en Argentine, au Paraguay et en Uruguay – la où l’édition inaugurale s’est tenue en 1930. La Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™ sera la première édition de cette compétition à se dérouler en Amérique du Sud. Elle promet une ferveur et un enthousiasme sans précédent, et devrait consolider la place du football féminin partout dans le monde.