AB InBev étend son partenariat mondial avec la FIFA à l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

La relation entre AB InBev et la FIFA s’étend désormais sur plus de 40 ans
Le célèbre brasseur sera notamment l’un des sponsors de la Coupe du Monde de la FIFA 2030™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™
AB InBev organise des activations marketing partout dans le monde afin de célébrer la toute première Coupe du Monde de la FIFA™ à 48 équipes
AB InBev et la FIFA ont annoncé la prolongation de leur partenariat mondial : la célèbre marque américano-belge sera le brasseur officiel la Coupe du Monde de la FIFA™ jusqu’en 2030, ainsi que de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™. Cette annonce, qui étend désormais la collaboration entre les deux organisations sur plus de 40 ans, intervient à deux jours du coup d’envoi de la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ de l’histoire.
Cette édition de la compétition phare du football mondial – la première à 48 équipes et 104 matches – ainsi que les prochaines compétitions majeures de la FIFA permettront à AB InBev et son vaste portefeuille de marques d’enrichir l’expérience de Coupe du Monde pour les supporters ayant l’âge légal de consommer de l’alcool.
La Coupe du Monde de la FIFA 2030™ marquera le centenaire de la compétition et sera la première édition à se dérouler sur trois continents. Le Maroc, le Portugal et l’Espagne en seront les hôtes, tandis que des matches de commémoration du centenaire se dérouleront en Argentine, au Paraguay et en Uruguay – la où l’édition inaugurale s’est tenue en 1930. La Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™ sera la première édition de cette compétition à se dérouler en Amérique du Sud. Elle promet une ferveur et un enthousiasme sans précédent, et devrait consolider la place du football féminin partout dans le monde.
« Nous sommes ravis d’avoir prolongé notre partenariat quasi immuable avec AB InBev, le premier brasseur mondial, au-delà de cette Coupe du Monde de la FIFA », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino. « AB InBev contribue à promouvoir les compétitions et événements de la FIFA depuis 1986, et avant même que le coup d’envoi de cette édition historique ne soit donné ici en Amérique du Nord en 2026, nous sommes ravis de confirmer que l’entreprise continuera à collaborer avec nous au cours d’une période qui verra le monde entier s’unir pour célébrer le centenaire de la Coupe du Monde de la FIFA, mais aussi les nouveaux sommets atteints par le football féminin. » « La Coupe du Monde de la FIFA est le plus grand événement sportif au monde. Elle captive l’attention de milliards de supporters », a ajouté Michel Doukeris, PDG d’AB InBev. « Depuis 40 ans, nos marques sont au cœur de ces célébrations, renforçant ainsi le lien étroit qui unit la bière à la culture sportive. Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec la FIFA afin d’offrir aux supporters du monde entier encore plus de moments inoubliables. » AB InBev est également le brasseur officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, la 23e édition historique de la compétition phare du football mondial, au cours de laquelle 48 équipes s’affronteront lors de 104 matches au Canada, au Mexique et aux États-Unis, du 11 juin au 19 juillet.