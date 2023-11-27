La FIFA et « Z » concluent un accord pour la diffusion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et d’autres compétitions majeures de la FIFA auprès du public indien jusqu’en 2034

La FIFA s’est associée à « Z », qui diffusera les éditions 2026 et 2030 de la Coupe du Monde de la FIFA™, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™, ainsi qu’un large éventail de compétitions jusqu’en 2034

L’accord garantit une retransmission à grande échelle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, mais également d’autres compétitions masculines, féminines et de jeunes, ainsi que des documentaires

Ce partenariat vise à élargir la portée des compétitions de la FIFA sur un marché stratégique et à mobiliser les supporters de l’ensemble du pays grâce à une offre reposant sur plusieurs plateformes

Dans le cadre de ce partenariat, « Z » assurera la couverture de 39 événements de la FIFA tout au long de la période prévue. Sont comprises diverses compétitions masculines, féminines et de jeunes, dont la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™, la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™, la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™, la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™, les Coupes du Monde de Futsal de la FIFA™ et la Coupe Intercontinentale de la FIFA™. L’accord porte également sur du contenu documentaire lié à ces compétitions.

Ainsi, les matches et programmes associés seront diffusés via les canaux audiovisuels linéaires (UNITE8 Sports) et la plateforme numérique de « Z » (Zee 5), avec une couverture multilingue visant à améliorer l’accessibilité et à renforcer l’engagement des supporters dans toute l’Inde, notamment durant la Coupe du Monde 2026.

« La Coupe du Monde de la FIFA est le plus grand spectacle sur terre, et nous sommes ravis de nous associer pour la première fois à 'Z' afin que l’Inde tout entière puisse profiter de cet événement planétaire », a déclaré Romy Gai, directeur des Affaires commerciales de la FIFA.

« Le marché indien, qui est porté par un public jeune et passionné, revêt une importance stratégique pour la FIFA. Nous sommes convaincus que le vaste écosystème de diffusion numérique de 'Z', associé à sa connaissance approfondie des téléspectateurs locaux et à sa capacité à proposer une diffusion sur plusieurs plateformes, jouera un rôle essentiel dans l’élargissement de la portée du football auprès des supporters de l’ensemble du pays. »

« Nous sommes ravis de proposer l’un des plus grands événements sportifs de la planète au public indien », a ajouté Punit Goenka, directeur général de Zee Entertainment Enterprises Ltd.

« Le football transcende les frontières régionales et les catégories démographiques. Les investissements réalisés pour acquérir les droits médiatiques et lancer des chaînes sportives spécialisées témoignent de notre conviction profonde quant à son potentiel à long terme. Notre stratégie consiste à investir dans des projets présentant à la fois un intérêt immédiat et un potentiel de croissance à long terme. Ce partenariat avec la FIFA nous permettra de favoriser l’expansion du football dans le pays, de mettre en œuvre notre stratégie axée sur la croissance et la rentabilité, et de renforcer l’enthousiasme que suscite ce sport chez tous les supporters. »