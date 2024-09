Désignation des arbitres pour les quarts de finale de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2024™

Le match à Cali entre les Etats-Unis et l'Allemagne - les deux équipes les plus titrées de l'histoire de la compétition avec trois titres chacune - sera arbitré par Hyeonjeong Oh (République de Corée), assistée de sa compatriote Kyoungmin Kim et de Supawan Hinthong (Thaïlande). Vincentia Amedome (Togo) sera la quatrième arbitre.