La nouvelle édition du Manuel de tests de la FIFA pour terrains artificiels, qui tient compte des avancées technologiques et de l’évolution du football, est disponible

Près de dix années se sont écoulées depuis la dernière mise à jour du Manuel de tests de la FIFA pour terrains artificiels, en 2015. Depuis, la gamme de gazons artificiels s’est élargie avec de nouveaux composants comme les couches amortissantes, les remplissages de performance, ou des fibres de dernière génération. Si d’importantes améliorations ont été réalisées en termes de durabilité et de fiabilité dans les systèmes approuvés par la FIFA en réponse à la demande accrue en matière de pratique du football, les méthodologies d’évaluation n’ont pas progressé au même rythme et accusent donc un certain retard par rapport aux dernières avancées dans ce domaine. En étroite collaboration avec le groupe consultatif Technique de la FIFA pour les terrains artificiels, la FIFA a par conséquent établi de nouvelles méthodes de test et introduit de nouveaux appareils de contrôle des surfaces de jeu artificielles pour garantir le respect des normes les plus exigeantes. Toutes les recommandations et les décisions publiées dans le manuel de tests sont basées sur des preuves empiriques et des recherches approfondies.

1 . Garantie de qualité : les labels FIFA Quality et FIFA Quality Pro

Les terrains certifiés FIFA Quality, répondant à un programme de tests rigoureux évaluant la durabilité, la sécurité et les performances des gazons artificiels, sont adaptés à une pratique loisir, au football de base, ainsi qu’à des séances d’entraînement. Les tests, effectués en laboratoire et sur site, évaluent la capacité du gazon à supporter 40 à 60 heures d’utilisation hebdomadaire. Les terrains synthétiques FIFA Quality sont dotés d’une surface plus souple que les terrains certifiés FIFA Quality Pro.

Le label FIFA Quality Pro apporte la preuve qu’une surface répond aux normes de performance et de sécurité les plus strictes, établies pour le football professionnel. Ces surfaces sont soumises à des tests plus rigoureux que les terrains certifiés FIFA Quality afin de veiller à ce qu’elles répondent aux exigences strictes relatives à l’organisation de matches internationaux. L’entretien d’un terrain artificiel de type FIFA Quality Pro requiert des pratiques de pointe pour garantir la qualité de ses performances, notamment en matière de roulement du ballon.

2 . Innovations en matière de tests : l’athlète artificiel avancé et le testeur de résistance rotationnelle

Le partenariat entre la FIFA, l’université de Loughborough et Labosport a permis l’introduction de tests de pointe visant à mesurer les interactions joueurs-surface de manière à mieux refléter le ressenti des joueurs sur la surface. Le programme de tests inclut les innovations suivantes :

Un nouvel algorithme pour l’athlète artificiel avancé : la dernière version de l’athlète artificiel avancé permet de mesurer l’absorption des chocs, la déformation maximale et la restitution d’énergie, offrant une vue d’ensemble complète des performances d’une surface. Le programme de tests comprend désormais une évaluation à rebond unique et un nouveau seuil concernant la pression de contact.

Un nouveau testeur de résistance rotationnelle : plus léger et plus moderne que son ancienne version, cet appareil permet de déterminer la résistance rotationnelle, l’angle de couple à 10° et la mesure du couple de pointe existant, ces éléments contribuant à évaluer la résistance rotationnelle d’une surface.

3 . Renforcer les normes de sécurité

L’inclusion du test Head Injury Criterion 1000 dans ce manuel réaffirme l’engagement de la FIFA à protéger la santé des joueurs et des joueuses. Ce test mesure la capacité d’une surface synthétique à atténuer les chocs de forte intensité, établissant une hauteur de chute critique minimale de 0,60 mètre. Bien qu’il ne permette pas de déterminer la gravité d’une blessure à la tête, ce test vise à réduire les risques liés aux surfaces trop dures.

4 . Mettre l’accent sur la qualité

Afin de fournir des terrains synthétiques plus durables et de meilleure qualité dans le football de haut niveau, la dernière édition du manuel double le nombre de cycles d’abrasion mécanique Lisport XL, qui passe à 6 000 pour les produits FIFA Quality Pro. En outre, la version d’avril 2024 du manuel explique ce qui peut fragiliser les fibres composant une surface synthétique et inclut les exigences spécifiques concernant les couches amortissantes spécifiées dans la norme EN 15330-4. Ces innovations devraient permettre d’identifier plus facilement la qualité des différents produits.

5 . Flexibilité et durabilité

Tourné vers le futur et tenant compte des différents contextes géographiques, le manuel prévoit la possibilité de tester une surface artificielle dans des conditions de gel, favorisant le développement d’un matériau de remplissage alternatif. Il établit également des règles concernant l’utilisation de contenu recyclé dans les fibres, dans l’optique de contribuer à la création de gazons artificiels plus durables et respectueux de l’environnement. Cette approche reflète non seulement l’engagement de la FIFA pour l’innovation, mais aussi sa mission en matière de durabilité écologique.

6 . Se tourner vers l’avenir

Le développement en cours de gazons munis de remplissage minéral stabilisé ou non stabilisé et de terrains sans remplissage est également évoqué, indiquant une approche prudente mais globalement en faveur de l’utilisation des nouvelles technologies en matière de gazons synthétiques. Les terrains utilisant ces technologies doivent être testés et approuvés avant de pouvoir prétendre aux certifications FIFA Quality ou FIFA Quality Pro.

7 . Présentation du label FIFA Basic

Cette édition du manuel présente le label FIFA Basic, qui définit des normes minimales en matière de performance pour les surfaces de jeu et n’implique aucun test de qualité avant l’installation d’un terrain en gazon synthétique.