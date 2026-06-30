Les nations émergentes du football, à l'image de Curaçao et du Cap-Vert, prouvent qu'il n'y a plus de matchs faciles dans cette Coupe du Monde de la FIFA 2026™ élargie, souligne le Groupe d’Étude Technique

Saluées pour avoir accéléré le jeu, les nouvelles règles contre l'antijeu portent leurs fruits et limitent le temps perdu

Les données du TSG révèlent une forte corrélation entre la rapidité de récupération du ballon et la victoire

Selon le Groupe d’étude technique de la FIFA (TSG), la phase de groupes de la toute première Coupe du Monde de la FIFA 2026™ à 48 équipes a mis en lumière des sélections souvent méconnues venant des quatre coins du monde. Bien décidées à marquer les esprits, elles offrent une belle résistance, même face aux plus grandes nations.

À l’issue de la phase de groupes, les membres du TSG Pablo Zabaleta, Jon Dahl Tomasson, Gilberto Silva et Otto Addo, accompagnés de Pascal Zuberbühler (expert footballistique senior de la FIFA) et de Tom Gardner (responsable de l’équipe Analyse des performances et tendances du football de la FIFA), ont livré leur première analyse collective de la compétition élargie lors d’un point presse.

Le Groupe d’Étude Technique salue la compétitivité de la Coupe du Monde de la FIFA™ à 48 équipes, marquée par une hausse des buts et de l'intensité 01:54

« J’adore cette compétition. Je [me demandais aussi] : ’Wow, 48 équipes, qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce que l'écart va être énorme ou pas ?’ » Je pense qu’on a eu toutes les réponses, et on a vu tout ce qu'on voulait voir. C’est fantastique de voir ces équipes performer », a déclaré Pascal Zuberbühler, responsable du TSG et ancien gardien de but de la Suisse.

« Ça montre [clairement] que les petites nations sont compétitives face aux plus grands pays et aux plus grands noms. C'est quelque chose qu'on a observé jusqu'ici avec énormément de plaisir.

« On n'a pas eu de scores fleuves, où une équipe [perdrait] 7-0 deux ou trois fois de suite. Bien sûr, il y a eu ce match de l’Allemagne, qui a battu Curaçao 7-1. C’était un gros score, mais il y a eu 1-1 [pendant un bon] moment. Pour moi, c’est déjà une grande victoire pour la Coupe du Monde (de la FIFA). Ça montre que le football mondial progresse massivement », a-t-il ajouté.

L'ancien international argentin Pablo Zabaleta a lui aussi confirmé que les craintes de voir se multiplier les matchs à sens unique étaient infondées. « On voit à quel point les favoris ont un peu balbutié leur football pendant les phases de groupes, et ça prouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus de matchs faciles. Il faut être performant, il faut être bon pour gagner des matchs », a-t-il affirmé.

L'ancien joueur de Bundesliga et ex-sélectionneur du Ghana, Otto Addo, a souligné que neuf des dix équipes africaines engagées dans la compétition s'étaient qualifiées pour la phase à élimination directe.

« Je suis vraiment très heureux que les équipes africaines profitent de cette opportunité pour prouver leur valeur. De manière générale, chaque équipe a dû se battre pour arriver jusqu'ici, et elles méritent toutes d’y être. Je suis ravi qu'elles aient pu prouver (leur qualité). Le Cap-Vert a démontré qu’il avait totalement sa place ici et c'est vraiment beau à voir », a déclaré Addo, saluant au passage les débutants de Curaçao pour leur match nul face à l'Équateur, qui permet à la nation caribéenne de décrocher son tout premier point en Coupe du Monde de la FIFA™.

Les données du TSG, présentées par Tom Gardner, révèlent que cette compétition produit plus de buts qu’aucune autre jusqu’à présent. « Le nombre de buts par match a augmenté entre 2018 et 2022, et aujourd'hui encore, on se situe juste en dessous de trois buts par rencontre », a-t-il précisé.

L'une des données les plus marquantes mises en lumière par le TSG est le lien direct entre la rapidité de récupération du ballon et la victoire.

« On observe un lien très fort entre le succès et les équipes qui pratiquent le contre-pressing pour récupérer le ballon rapidement... Les équipes qui gagnent récupèrent le ballon en moyenne quatre secondes plus vite que celles qui perdent. C’est une tendance que l’on va suivre de très près avec l'entrée dans la phase à élimination directe », a ajouté Gardner.

Les membres du panel ont été unanimes pour saluer l'impact des nouvelles règles destinées à accélérer le jeu.

« Aujourd'hui, on voit que les joueurs ne restent plus au sol pour gagner du temps. Ils savent qu'ils devront sortir du terrain et attendre, laissant leur équipe à 10 pendant peut-être une minute. Pareil pour les gardiens : quand ils captent le ballon, ils relancent vite et ne perdent plus de temps par terre, sinon ils concèdent un corner. Je trouve que ces nouvelles règles améliorent la dynamique du jeu », a analysé Pablo Zabaleta.

L'ancien attaquant du Danemark et ex-sélectionneur de l’équipe de Suède, Jon Dahl Tomasson, s'est également réjoui de voir l'antijeu disparaître du football : « Je déteste quand les équipes jouent la montre. « Je déteste ça… On doit prendre soin de notre produit, le football… Il faut qu'il y ait du spectacle. »

Le panel a souligné que les pauses fraîcheur permettaient aux équipes de réajuster leur tactique au milieu d'une période. Pablo Zabaleta a ajouté qu'elles aidaient également les joueurs à maintenir leur meilleur niveau de performance. « Ces pauses vous donnent l'occasion de vous reposer un peu et d'aborder les 25 dernières minutes avec un peu plus de fraîcheur. »

L'ancien milieu de terrain du Brésil, Gilberto Silva, a lui aussi salué les FIFA Power Rankings présentés par Aramco. Ce nouvel outil basé sur les données introduit pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ permet de mettre en lumière des joueurs en dehors des stars habituelles qui marquent les buts.

« C'est une excellente chose que les gens prêtent attention à l'importance des milieux défensifs, à leur travail de l'ombre pour le collectif et à leur pressing. On parle beaucoup ici du contre-pressing, et ils sont essentiels pour guider les joueurs devant eux. Ils sont tout aussi importants lorsqu'on évolue en bloc bas pour se positionner juste devant les défenseurs. C'est formidable que les power rankings leur accordent ce crédit. Je suis vraiment ravi de voir ça. »