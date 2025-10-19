Le Groupe d'Étude Technique de la FIFA fait part de ses observations au sujet de la Coupe du Monde U20 de la FIFA, Chili 2025™

Face aux journalistes accrédités, les membres du Groupe d’Étude Technique (TSG) présents au Chili ont partagé leurs conclusions et ont évoqué les tendances du moments.

Ils ont souligné le haut niveau de compétition et la diversité des styles de jeu observés tout au long de la compétition.

Ils ont également parlé de certains aspects, tels que le rôle du gardien lors de la mise en jeu, et le marquage en zone sur les corners.

Le Groupe d’Étude Technique (TSG) de la FIFA a fait part de son analyse de la Coupe du Monde U20 de la FIFA, Chili 2025™.

Pascal Zuberbühler, expert senior en football de la FIFA, Marcin Dorna et Marcelo Jara, membres du GET, et Harry Lowe, analyste senior de la performance de la FIFA, se sont entretenus avec des journalistes accrédités pour partager leurs observations et évoquer les dernières tendances.

“La compétition a brillamment illustré la richesse du football mondial, chaque sélection nationale apportant son style et ses enseignements. Nous avons pu découvrir d’incroyables talents. Cette compétition a vraiment été mémorable ”a déclaré Marcelo Jara.

Marcin Dorna a expliqué combien il est enrichissant d’observer les différentes cultures, la manière dont chaque équipe aborde le jeu, ainsi que la diversité tactique et stratégique de chacune d’elles. “C’est une expérience inestimable de voir ces équipes issues de différentes confédérations réunies”, a-t-il ajouté.

“Nous apprécions l’intérêt des médias pour nos observations basées sur l’analyse de données issues de cette compétition incroyable”, a déclaré Pascal Zuberbühler. “L’utilisation des données est devenue courante dans le football, et y avoir accès en direct pendant que nous regardons les matchs nous aide à expliquer les tendances observées sur le terrain”, a-t-il précisé.

Parmi les tendances spécifiques observées,Pascal Zuberbühler a souligné l’implication croissante des gardiens de but dans la relance du jeu, notamment sur les dégagements.

“Si nous comparons les données actuelles à celles de la Coupe du Monde U20 en Argentine, deux éléments clés se distinguent. Tout d’abord, les dégagements courts ont augmenté de 13 % ; puis, dans 18 % de ces cas, c’est un joueur de champ qui passe le ballon au gardien, contre seulement 2 % il y a deux ans”, a-t-il expliqué.

“Cela montre qu’aujourd’hui, les gardiens influencent davantage la mise en jeu : ils décident s’il faut opter pour des passes courtes, moyennes ou longues.”

Marcin Dorna a analysé une tendance récente concernant les centres effectués pendant les phases de jeu ouvertes.

“Par rapport à la Coupe du Monde en Argentine, on compte près de deux cents centres de moins, mais ils proviennent de zones plus proches du but. Au lieu de centrer depuis les ailes, les joueurs le font depuis l’intérieur de la surface, en privilégiant les passes à ras de terre plutôt qu’aériennes”, a-t-il précisé.

“Cela vient du fait que davantage de ces centres se concluent par des buts marqués du pied plutôt que de la tête. En fait, les centres sont moins nombreux, ils sont réalisés différemment, mais leur efficacité s’est accrue.”

Enfin, Marcelo Jara a évoqué une tendance défensive : Nous avons constaté une augmentation de 15 % du nombre d’équipes optant pour le marquage en zone sur les corners : 45 % des équipes y ont recours ici, contre seulement 30 % en Argentine 2023. Cela s’est fait au détriment des deux autres systèmes : le marquage individuel est passé de 28 % à 22 %, et le système mixte de 39 % à 32 %.

Parmi les quatre pays ayant atteint les demi-finales, l’Argentine (95 % du temps) et la France (59 %) ont privilégié le système en zone ; la Colombie, en revanche, a préféré le marquage individuel (100 %), tandis que le Maroc a donné la priorité au système mixte (60 %) plutôt qu’au marquage en zone (36 %).

“Nous ne pensons pas qu’un système soit meilleur qu’un autre ; ce qui compte, c’est la manière dont le ballon est attaqué. Nous comprenons que le choix du système dépend de l’entraîneur et des spécificités des joueurs.”

Il est important de rappeler que le Groupe d’Étude Technique est chargé de sélectionner les lauréats des récompenses individuelles de la compétition. L’ensemble de leurs conclusions sera disponible sur le FIFA Training Centre, une plateforme innovante accessible à tous les footballeurs et entraîneurs à travers le monde.