La FIFA dévoile son Groupe d’Étude Technique pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

Arsène Wenger, Directeur du développement du football mondial de la FIFA, sera à la tête du groupe

L’équipe d’experts partagera des informations détaillées sur les 63 matches de la compétition

Le panel choisit les vainqueurs des FIFA Awards

Aujourd’hui, la FIFA a dévoilé le Groupe d’Étude Technique (TSG) qui analysera en détail l’ensemble des matches qui se joueront lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, afin de permettre une meilleure compréhension du football dans le monde entier.

Dirigé par Arsène Wenger, Directeur du développement du football mondial de la FIFA, ce groupe est composé d’Esteban Cambiasso (Argentine), Aliou Cissé (Sénégal), Tobin Heath (États-Unis), Jürgen Klinsmann (Allemagne), Roberto Martínez (Espagne), Gilberto Silva (Brésil) et Pascal Zuberbühler (Suisse), responsable du TSG.

Le TSG de la FIFA, un panel d’experts composé de sélectionneurs nationaux et d’anciens joueurs, a pour objectif de regarder des matches, de déceler des tendances ainsi que des innovations tactiques et de les illustrer à l’aide d’informations et de données fournies par l’équipe d’analyse des performances de la FIFA.

Les tendances qu’il identifie sont publiées dans le Centre de ressources techniques de la FIFA, où elles sont accessibles gratuitement. C’est également lui qui sélectionne les vainqueurs des trophées individuels et l’équipe récompensée par le prix du fair-play pendant les compétitions de la FIFA.

L’expertise des membres du TSG leur permet de mettre en avant et d’analyser avec une grande justesse les tendances techniques observées à l’occasion d’une compétition.

En plus d’analyser les actions de jeu, le TSG étudie les tendances et les points de référence pour l’avenir du football, mais aussi leur impact sur la formation des entraîneurs et le développement des talents. Il soulève également des questions, par exemple : « Comment le football évolue-t-il ? », « Quelles sont les tendances qui émergent ? » ou encore « Quels sont les éléments clés propres au football ? ». L’analyse statistique permet aux équipes d’approfondir leurs propres observations et de confirmer ces impressions au moyen de mesures et de chiffres qui les aident à analyser leur jeu ainsi que celui de leurs adversaires.

« On a rassemblé un groupe d’experts venant de différents horizons, qui possède une grande expérience et une vraie expertise, » a expliqué Arsène Wenger. « On souhaite décrire, analyser et interpréter ce qui se passe sur le terrain de façon à inspirer les experts techniques et les fans de football en général. En plus de collecter un nombre sans précédent d’informations, on cherche à trouver le juste équilibre entre expertise technique et données. L’objectif est de communiquer directement les informations concernant les observations techniques effectuées pendant la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA et pendant la compétition elle-même, pas un mois plus tard. »

Composition du Groupe d’Étude Technique

Arsène Wenger Après avoir mis un terme à une carrière d’entraîneur au cours de laquelle il a remporté de nombreux trophées, notamment à Monaco et à Arsenal, il est maintenant Directeur du développement du football mondial de la FIFA depuis 2019. Il est considéré par beaucoup comme l’un des plus grands visionnaires du jeu.

Esteban Cambiasso L’ancien milieu de terrain Esteban Cambiasso, véritable cheville ouvrière, qui a représenté l’Argentine à 52 reprises au cours d’une brillante carrière, notamment lors de son passage à l’Inter Milan, club avec lequel il a remporté la Serie A à cinq reprises et la Ligue des champions de l’UEFA 2009-10.

Aliou Cissé Pendant son mandat à la tête de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé a remporté la Coupe d’Afrique des Nations en 2022 avant d’emmener son équipe jusqu’en huitièmes de finale lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™. Il est actuellement sélectionneur de l’équipe nationale libyenne.

Tobin Heath Superstar incontournable de l’équipe nationale des États-Unis, Tobin Heath a remporté la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ à deux reprises (2015 et 2019) après en avoir été finaliste en 2011. Cette redoutable attaquante a aussi remporté la médaille d’or lors du Tournoi Olympique de Football féminin en 2008 et 2012 avec les Stars and Stripes.

Jürgen Klinsmann Au cours de sa carrière de joueur, l’ancien attaquant a permis à l’Allemagne de l’Ouest de soulever la Coupe du Monde de la FIFA™ en 1990. En 2006, il a conduit l’Allemagne à la troisième place du tournoi international qu’elle organisait, cette fois-ci en tant que sélectionneur.

Roberto Martínez Le tacticien espagnol, qui vient tout juste de remporter la Ligue des Nations de l’UEFA 2024-25 avec le Portugal, va pouvoir assister à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ avec le sentiment du devoir accompli. Lors de son mandat à la tête de la sélection belge, il a mené les Diables Rouges à la troisième place de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™.

Gilberto Silva Ancien milieu de terrain de l’équipe nationale du Brésil, Gilberto Silva a fait partie de la Seleção qui a remporté la Coupe du Monde de la FIFA 2002™ et la Coupe des Confédérations de la FIFA, Allemagne 2005. Sa carrière en club a été marquée par son passage à Arsenal, où il a fait partie de l’équipe des Invincibles sous la houlette d’Arsène Wenger.

Pascal Zuberbühler L’ancien gardien Pascal Zuberbühler compte 51 sélections avec la Suisse. Aujourd’hui, il est expert footballistique de la FIFA.