Le Programme de développement des talents de la FIFA, une nouvelle source de fierté pour le football au Costa Rica. 

La Fédération costaricienne de football (FCRF) a organisé un événement prestigieux, au cours duquel elle a été reconnue comme Académie des Talents de la FIFA

En 2025, l'Académie a repéré six joueuses qui ont participé à la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA et huit joueuses qui ont disputé la Coupe du Monde U-17 de la FIFA.

Le président de la FCRF, Osael Maroto, estime que grâce à l'Académie, le Costa Rica a « dépassé toutes les espérances »

Un projet pilote qui a dépassé les attentes pour devenir un cas d’étude. Voilà, en quelques mots, la trajectoire du Programme de développement des talents de la FIFA au Costa Rica depuis sa mise en œuvre en 2023.

La réussite du Programme de développement des talents a été illustrée au cours de l’événement exceptionnel organisé par la Fédération costaricienne de football (FCRF) au sein du Complexe sportif FCRF-Plycem à San Rafael de Alajuela.

À cette occasion, la FCRF a présenté les résultats obtenus depuis la mise en place du programme et a été reconnue comme Académie des Talents de la FIFA avant de remettre des médailles aux joueurs et joueuses faisant partie du projet.

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, était au rendez-vous par le biais d’un message vidéo. « Ce jour est historique pour votre Académie de Talents de la FIFA : il constitue une vitrine et une célébration de tout le chemin parcouru, ainsi qu’une étape importante sur la voie du développement du football au Costa Rica. En continuant sur cette lancée, je suis certain que le dévouement et la passion manifestés jusqu’à présent au développement des talents costariciens ne faibliront pas. »

Parmi les participants à cet événement prestigieux figuraient Osael Maroto, président de la FCRF, et Ulf Schott, chef du département Programme de haute performance de la FIFA. Les équipes de travail de la FCRF, du Programme de développement des talents, les représentants des clubs et les ligues affiliées à la Fédération étaient également présents.

Maroto a souligné les résultats concrets du programme, reconnaissant que « nous avons dépassé nos propres attentes ». Il en a profité pour partager des chiffres illustrant ce succès : « Au sein de la première génération de talents, 14 joueurs et joueuses ont revêtu le maillot de l’équipe nationale lors des éliminatoires et des Coupes du Monde U-17 de la FIFA masculines et féminines en 2025. »

« Nous sommes également fiers de compter sur 15 talents issus du programme au sein de la sélection U-17 masculine, qui vient de valider son billet pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2026. Par ailleurs, nous sommes à la veille des éliminatoires de la sélection U-17 féminine, qui se dérouleront en mars dans notre pays, où l’équipe présentera là aussi 15 jeunes joueuses passées par le Programme de développement de la FIFA », a ajouté le président de la FCRF.

Ces données ont pris une dimension personnelle lorsque Nubia Medina, ex-participante du programme, a raconté son histoire : à peine âgée de 15 ans, elle est devenue l’une des joueuses les plus marquantes de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Maroc 2025™.

Née sur l’île de Chira et d’origine modeste, son rêve de devenir footballeuse a été semé d’embûches, à commencer par les problèmes financiers rencontrés pour l’achat de chaussures ou l’absence d’équipe féminine. Son talent l’a cependant menée jusqu’à la ville de San José, mais tout a véritablement basculé lorsque son chemin a croisé celui du Programme de développement des talents de la FIFA de la FCRF.

« Dès mon arrivée, je me suis sentie bien entourée, on m’a fait prendre confiance en moi, me sentir véritablement joueuse de football et je me suis fixé des objectifs. Ce processus de FIFA Talent est formidable, c’est pourquoi je le dis à chacun d’entre vous ici, si vous le souhaitez, vous pouvez devenir footballeurs professionnels », a expliqué Nubia, provoquant autant de sourires que d’applaudissements.

Selon Ulf Schott, des histoires comme celle de Nubia constituent la raison d’être du Programme de développement des talents. « Comme le dit Arsène Wenger, notre directeur du Développement du football mondial, nous devons rester aussi simples que possible. Ainsi, nous fixons trois objectifs clairs : renforcer la compétitivité au niveau international, permettre aux associations membres de la FIFA d’atteindre leur plein potentiel et offrir une opportunité aux talents du monde entier, peu importe où et quand ils sont nés. »