Académie des talents de la FIFA : une cérémonie rend hommage aux accomplissements réalisés à Hong Kong

Il s’agit du deuxième événement de ce type organisé dans l’AFC

L’Académie de la FIFA de Hong Kong, Chine accueille exclusivement des joueuses U-12

La FIFA s’est fixée comme objectif de créer 75 académies dans le monde d’ici à 2027

Une cérémonie historique a été organisée afin de célébrer les progrès réalisés par l’Académie des talents de la FIFA ouverte à Hong Kong, Chine. Réservée aux joueuses U-12, celle-ci vise à leur fournir le meilleur cadre possible, notamment grâce à des entraînements réguliers et la possibilité des disputer des matches contre des équipes de garçons ainsi que des compétitions à l’étranger.

Dans le cadre du Programme de développement des talents de la FIFA, il est prévu qu’un total de 75 académies de haut niveau voient le jour dans le monde entier d’ici à 2027, chacune devant être gérée conjointement par la FIFA et l’association membre concernée. Ces structures doivent permettre aux meilleurs talents, filles comme garçons, de bénéficier du meilleur accompagnement possible, d’infrastructures adéquates et de la possibilité de pratiquer le football dans un environnement compétitif. Actuellement, 33 académies de la FIFA sont opérationnelles et de nombreuses autres ouvriront leurs portes au cours du second semestre 2025.

Dans le cadre de la cérémonie, les jeunes pensionnaires de l’Académie des talents de la FIFA ont affronté une équipe U-13 de Macao. Dès le coup d’envoi de la rencontre, il était évident qu’il ne s’agissait pas d’un simple match de gala pour les joueuses, déterminées à incarner les valeurs caractéristiques du football féminin de Hong Kong, Chine : solidarité, courage et engagement de tous les instants.

Ces valeurs étaient également au cœur du séminaire destiné aux entraîneurs locaux, et organisé en amont de l’événement par les spécialistes haute performance de la FIFA. Les principaux thèmes abordés concernaient la détection des talents, le renforcement de la compétitivité ainsi que la conception de parcours de développement clairement définis en vue de permettre aux joueuses d’exploiter leur plein potentiel. Tous ces éléments s’inscrivent dans la droite ligne du principal objectif du Programme de développement des talents de la FIFA : accroître la compétitivité des équipes nationales, qu’elles soient féminines ou masculines. Portée par l’engagement de la FIFA à créer un héritage durable pour le développement des talents sur le long terme, cette mission se traduit par un soutien concret aux associations membres au niveau de la détection des meilleures joueuses et joueurs et de leur formation, tout en leur donnant d’avantage d’occasions de s’étalonner face aux meilleures formations.

Le président de la Fédération de Football de Hong Kong, Chine (HKFA), Pui Kwan Kay, ainsi que le président du Conseil de l’HKFA, Eric Fok, étaient tous deux présents lors de cette cérémonie, la deuxième seulement organisée dans l’AFC. M. Pui estime que la création de l’académie représente une avancée majeure pour le développement du football à Hong Kong, Chine : « Cela illustre notre engagement en faveur du développement des jeunes talents et notre volonté de favoriser l’égalité des chances dans notre sport. L’académie se focalise avant tout sur le fait de fournir aux jeunes joueuses une formation de haut niveau, qui mise à la fois sur le football, sur l’éducation et sur le développement personnel. Les footballeuses retenues se sont illustrées par leur détermination et leur potentiel. Désormais, le rôle de l’académie est de les aider à développer des bases solides. »

Spécialiste haute performance de la FIFA, April Heinrichs, était également sur place lors de l’événement. « Le Programme de développement des talents de la FIFA a été spécialement pensé pour améliorer la stratégie de développement technique d’un pays donné. Il s’appuie sur l’intervention de spécialistes dont l’objectif est de faire en sorte que chaque talent puisse suivre un parcours clairement défini afin de réaliser son plein potentiel », a-t-elle déclaré.

Au-delà de l’aspect technique, ce programme vise à mettre en place une véritable culture footballistique, et les efforts déployés commencent à porter leurs fruits puisque 33 Académies de la FIFA – sur les 75 prévues d’ici à 2027 – ont déjà vu le jour.